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Шавкат Мирзиёев

"Необходимо четко определить статус директора школы" - Мирзиёев

Пресс-служба президента
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Примечательно, что праздничные торжества в честь Дня учителей и наставников впервые проходят с участием главы государства.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. В Международном конгресс-центре Ташкента прошло торжественное собрание, посвященное 1 октября – Дню учителей и наставников, сообщает пресс-служба президента.

Примечательно, что праздничные торжества в честь этого дня впервые проходят с участием главы государства.

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Президент заявил, что нужно пересмотреть критерии выплаты надбавок учителям, их стимулирования.

"Действительно, на практике данный вопрос остается очень сложным и требует излишней бумажной волокиты. Думаю, целесообразно пересмотреть и отменить большинство устаревших подзаконных актов в сфере. Необходимо твердо закрепить, что права учителя защищены государством, незаконное вмешательство в их профессиональную деятельность, привлечение к иным работам может стать основанием для привлечения к ответственности", - сказал он.

По мнению Мирзиёева, в законе также следует определить требования к директору школы, его основные задачи и критерии оценки деятельности, порядок подотчетности.

Также в ходе своего выступления Шавкат Мирзиёев высказал свое мнение о системе народного образования.

"С учетом будущего развития страны и в целях повышения авторитета и влияния учителей и наставников в нашей жизни предлагаю законодательно закрепить их статус. Законом должны гарантироваться создание всех необходимых условий для полной реализации их потенциала в процессе обучения учащихся, а также меры по их социальной, правовой, материальной поддержке. В частности, необходимо четко определить статус директора школы, его заместителя, классного руководителя, учителя", - отметил глава государства.

В праздничном мероприятии приняли участие педагоги и наставники, ученые, члены парламента и правительства. Передовые представители сферы в регионах участвовали дистанционно из студий в Каракалпакстане и областях.

 

 

Теги:
учителя, учитель, учителя, Школа, школы, школа, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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