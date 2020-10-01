В Киеве прошла презентация толкового словаря узбекского языка

Глоссарий издан в новой редакции по инициативе Департамента развития государственного языка Кабинета министров Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Представители посольства Узбекистана в Украине организовали презентацию книги "Ўзбек тилининг изоҳли луғати" ("Толковый словарь узбекского языка"). Глоссарий был издан в новой редакции по инициативе Департамента развития государственного языка Кабинета министров республики. Об этом сообщают в ИА "Дунё".

В мероприятии приняли участие дипломаты, делегаты узбекской диаспоры, преподаватели и учащиеся школы "Аль-Иршад", организованной при Духовном управлении мусульман Украины.

В рамках презентации директору школы Руслану Ткачуку были переданы пять томов толкового словаря "Ўзбек тилининг изоҳли луғати", а также книги по культуре и истории Узбекистана.

Руслан Ткачук выразил благодарность за представленные книги, а также отметил полную поддержку политики, проводимой руководством государства.

Напомним: послом Узбекистана в Украине назначен Алишер Курманов. Ранее он работал председателем комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма. Предыдущим послом РУз в Украине был Алишер Абдуалиев.