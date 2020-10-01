17:49 01 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск

В Киеве прошла презентация толкового словаря узбекского языка

Пресс-служба ИА "Дунё"
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/01/15095320.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201001/15095371/V-Kieve-proshla-prezentatsiya-tolkovogo-slovarya-uzbekskogo-yazyka.html

Глоссарий издан в новой редакции по инициативе Департамента развития государственного языка Кабинета министров Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Представители посольства Узбекистана в Украине организовали презентацию книги "Ўзбек тилининг изоҳли луғати" ("Толковый словарь узбекского языка"). Глоссарий был издан в новой редакции по инициативе Департамента развития государственного языка Кабинета министров республики. Об этом сообщают в ИА "Дунё".

В мероприятии приняли участие дипломаты, делегаты узбекской диаспоры, преподаватели и учащиеся школы "Аль-Иршад", организованной при Духовном управлении мусульман Украины.

В рамках презентации директору школы Руслану Ткачуку были переданы пять томов толкового словаря "Ўзбек тилининг изоҳли луғати", а также книги по культуре и истории Узбекистана. 

Города мира. Киев
© Sputnik / Стрингер
Какие документы теперь нужны узбекистанцам при посещении Украины — МИД РУз

Руслан Ткачук выразил благодарность за представленные книги, а также отметил полную поддержку политики, проводимой руководством государства.

Напомним: послом Узбекистана в Украине назначен Алишер Курманов. Ранее он работал председателем комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма. Предыдущим послом РУз в Украине был Алишер Абдуалиев.

 

Теги:
книги, Презентация, Узбекистан, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Долой стереотипы: первое дог-френдли кафе в Саудовской Аравии - фотолента
Спасибо за все, Элдор Шомуродов!
"Ростов" показал прощальное видео с Шомуродовым
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться