Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 октября

Общее количество тех, кто сумел побороть недуг, достигло 53 835 человек — это 94,1% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 57 190 (+473) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 883 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 53 835 человек (+469). Это 94,1% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 471.

Какие основания позволят узбекистанцам прибыть в Россию

Могут ли в Россию вылететь граждане Узбекистана, поступившие в российские вузы?

Действуют ли ограничения на въезд в РФ для участников государственной программы по переселению?

На эти вопросы ответили в Консульском отделе посольства РФ в республике. Подробности читайте в материале.

При каких условиях узбекистанцам разрешен въезд в Кыргызстан

Граждане Узбекистана допускаются на борт самолета, следующего в Кыргызстан, только при предъявлении справки об отсутствии COVID-19. Ее необходимо получить не позднее, чем за 72 часа до рейса.

Лица, пересекающие границу Кыргызстана на автомобиле, также должны предъявить на пропускных пунктах результаты отрицательного ПЦР-исследования на COVID-19, проведенного за последние 120 часов.

При отсутствии результатов ПЦР-теста или проявлении клинических симптомов заболевания граждане не будут пропущены на территорию республики.

Минвуз опроверг слухи о том, что очное обучение в вузах начнется с 2 октября

Согласно последней информации, вузы планируют открыть свои двери для первокурсников с 12 октября.

При этом сделано это будет в целях ознакомления студентов с учебным учреждением, а также профессорско-преподавательским составом.

Кроме того, учащимся разъяснят порядок обучения в дистанционном формате.

В этом году из-за пандемии ВВП Узбекистана снизится на 2% — ЕБРР

По данным аналитиков, внешний баланс республики дополнительно ухудшился в период пандемии.

Этому поспособствовали спад экономической активности в РФ и Казахстане, а также сокращения в первом полугодии на 7% денежных переводов в годовом исчислении.

Что касается 2021 года, то эксперты ожидают, что ВВП Узбекистана составит 4,5%, а не 6,5%, согласно мартовскому прогнозу.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 34 миллионов, скончались 1,01 миллиона человек, выздоровели — 23,7 миллиона.