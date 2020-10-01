Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 октября

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Динамика заболеваний и выздоровлений
По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 57 190 (+473) инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 883 пациента с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 53 835 человек (+469). Это 94,1% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 471.
Какие основания позволят узбекистанцам прибыть в Россию
- Могут ли в Россию вылететь граждане Узбекистана, поступившие в российские вузы?
- Действуют ли ограничения на въезд в РФ для участников государственной программы по переселению?
На эти вопросы ответили в Консульском отделе посольства РФ в республике. Подробности читайте в материале.
При каких условиях узбекистанцам разрешен въезд в Кыргызстан
Граждане Узбекистана допускаются на борт самолета, следующего в Кыргызстан, только при предъявлении справки об отсутствии COVID-19. Ее необходимо получить не позднее, чем за 72 часа до рейса.
Лица, пересекающие границу Кыргызстана на автомобиле, также должны предъявить на пропускных пунктах результаты отрицательного ПЦР-исследования на COVID-19, проведенного за последние 120 часов.
При отсутствии результатов ПЦР-теста или проявлении клинических симптомов заболевания граждане не будут пропущены на территорию республики.
Минвуз опроверг слухи о том, что очное обучение в вузах начнется с 2 октября
Согласно последней информации, вузы планируют открыть свои двери для первокурсников с 12 октября.
При этом сделано это будет в целях ознакомления студентов с учебным учреждением, а также профессорско-преподавательским составом.
Кроме того, учащимся разъяснят порядок обучения в дистанционном формате.
В этом году из-за пандемии ВВП Узбекистана снизится на 2% — ЕБРР
По данным аналитиков, внешний баланс республики дополнительно ухудшился в период пандемии.
Этому поспособствовали спад экономической активности в РФ и Казахстане, а также сокращения в первом полугодии на 7% денежных переводов в годовом исчислении.
Что касается 2021 года, то эксперты ожидают, что ВВП Узбекистана составит 4,5%, а не 6,5%, согласно мартовскому прогнозу.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 34 миллионов, скончались 1,01 миллиона человек, выздоровели — 23,7 миллиона.