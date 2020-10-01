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Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка на птицефабрике

В Казахстане зарегистрирован падеж птиц в областях, граничащих с Узбекистаном

© Sputnik / Наталья Горшкова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201001/15097566/V-Kazakhstane-zaregistrirovan-padezh-ptits-v-oblastyakh-granichaschikh-s-Uzbekistanom.html

В личных подворьях погибло 23 854 птицы. С учетом падежа на двух птицефабриках общее количество погибшей птицы не превышает 330 тысяч голов.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В шести областях Казахстана ввели карантин из-за птичьего гриппа. Данные меры охватили 48 населенных пунктах 25 районов, пишет Sputnik Казахстан. 

Падеж выявлен в:

  • Актюбинской области (граничит с Узбекистаном);
  • городе Шымкент (граничит с Узбекистаном);
  • Жамбылской области;
  • Акмолинской области;
  • Павлодарской области;
  • Карагандинской области;
  • Северо-Казахстанской области;
  • Костанайской области.

Ранее также наблюдался падеж в Кызылординской и Туркестанской областях, которые также граничат с Узбекистаном.

По данным Министерства сельского хозяйства республики, вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в 99 населенных пунктах 41 района семи областей страны.

Всего погибли около 330 тысяч голов птицы.

Теги:
птичий грипп, Карантин, Казахстан



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