В Казахстане зарегистрирован падеж птиц в областях, граничащих с Узбекистаном

В личных подворьях погибло 23 854 птицы. С учетом падежа на двух птицефабриках общее количество погибшей птицы не превышает 330 тысяч голов.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В шести областях Казахстана ввели карантин из-за птичьего гриппа. Данные меры охватили 48 населенных пунктах 25 районов, пишет Sputnik Казахстан.

Падеж выявлен в:

Актюбинской области (граничит с Узбекистаном);

городе Шымкент (граничит с Узбекистаном);

Жамбылской области;

Акмолинской области;

Павлодарской области;

Карагандинской области;

Северо-Казахстанской области;

Костанайской области.

Ранее также наблюдался падеж в Кызылординской и Туркестанской областях, которые также граничат с Узбекистаном.

По данным Министерства сельского хозяйства республики, вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в 99 населенных пунктах 41 района семи областей страны.

Всего погибли около 330 тысяч голов птицы.