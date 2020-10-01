В Казахстане зарегистрирован падеж птиц в областях, граничащих с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В шести областях Казахстана ввели карантин из-за птичьего гриппа. Данные меры охватили 48 населенных пунктах 25 районов, пишет Sputnik Казахстан.
Падеж выявлен в:
- Актюбинской области (граничит с Узбекистаном);
- городе Шымкент (граничит с Узбекистаном);
- Жамбылской области;
- Акмолинской области;
- Павлодарской области;
- Карагандинской области;
- Северо-Казахстанской области;
- Костанайской области.
Ранее также наблюдался падеж в Кызылординской и Туркестанской областях, которые также граничат с Узбекистаном.
По данным Министерства сельского хозяйства республики, вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в 99 населенных пунктах 41 района семи областей страны.
Всего погибли около 330 тысяч голов птицы.