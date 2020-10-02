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В Узбекистане вводится система обязательной маркировки некоторых товаров

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201002/15102757/V-Uzbekistane-vvoditsya-sistema-obyazatelnoy-markirovki-nekotorykh-tovarov.html

По мнению разработчиков, это позволит предотвращать нелегальное производство и реализацию контрабандных и контрафактных товаров, обеспечит законный оборот этих товаров.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В Узбекистане вводится система обязательной цифровой маркировки отдельных видов товаров.

По мнению разработчиков, это позволит предотвращать нелегальное производство и реализацию контрабандных и контрафактных товаров, обеспечит законный оборот этих товаров.

Проектом постановления в 2020-2022 годах предусматривается поэтапное внедрение системы обязательной маркировки средствами идентификации производителями и импортерами:

- табачных изделий;

- алкогольной продукции;

- лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

- воды и прохладительных напитков;

- бытовой техники.

Ввод в оборот, оборот и вывод из оборота товаров, нарушающих требования об обязательной маркировке товаров средствами идентификации, будет рассматриваться как нарушение законодательства с последующим применением мер ответственности.

РФ поможет Узбекистану внедрить систему маркировки товаров >>

Государственному налоговому комитету поручается в срок до 1 декабря 2020 года совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций обеспечить запуск Национальной информационной системы мониторинга маркировки и отслеживаемости продукции Asl belgisi, а в срок до 1 ноября 2020-го разработать Концепцию проекта государственно-частного партнерства в области обязательной маркировки отдельных видов продукции.

Напомним, в Узбекистане с 2019 года в рамках пилотного проекта по внедрению маркировки табачной и алкогольной продукции обеспечен успешный тестовый выпуск промаркированных пачек сигарет. 

Кроме того, действует механизм отслеживания маркированной табачной продукции, запущен центр обработки данных информационной системы маркировки.

Теги:
маркировка, Экономика, Узбекистан, Узбекистан, товары, товар



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