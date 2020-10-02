Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 октября

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Статистика по COVID-19
По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 57 646 (+192) случаев заражения коронавирусом.
Лечение в инфекционных учреждениях республики продолжают 2 834 пациента с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 54 338 человек (+383) или 94% от общего числа заболевших в Узбекистане.
Число жертв коронавируса увеличилось до 474.
Учиться очно: список вузов
Специальная республиканская комиссия при Кабмине приняла решение разрешить медицинским вузам частично возобновить учебный процесс в традиционной форме. Составлен список учебных учреждений.
В Минздраве отмечают, к традиционной форме обучения вернутся студенты бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры.
Спасибо за помощь: российские врачи завершили миссию
В Узбекистане завершилась миссия российских врачей, прибывших в республику для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В команду вошли 35 медиков: эпидемиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, терапевты, хирурги, врачи лабораторной диагностики и медсестры-анестезиологи.
В течение двух недель участники делегации посещали медучреждения Ташкента, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Ташкентской областей.
Туристы ждут путешествий
Туристические организации Узбекистана и России обсудили возможности туробмена в случае возобновления авиасообщения.
Российская сторона была проинформирована о предпринимаемых в Узбекистане мерах по поэтапному смягчению условий для возобновления международного туризма в республику. Разработана система санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов Uzbekistan. Safe travel guaranteed ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано").
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 33,84 миллиона, скончались 1,01 миллиона человек, выздоровели — 23,7 миллиона.