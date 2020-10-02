Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 октября

Общее число выздоровевших составляет 54 338 человек или 94% от общего числа заболевших в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 57 646 (+192) случаев заражения коронавирусом.

Лечение в инфекционных учреждениях республики продолжают 2 834 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 54 338 человек (+383) или 94% от общего числа заболевших в Узбекистане.

Число жертв коронавируса увеличилось до 474.

Учиться очно: список вузов

Специальная республиканская комиссия при Кабмине приняла решение разрешить медицинским вузам частично возобновить учебный процесс в традиционной форме. Составлен список учебных учреждений.

В Минздраве отмечают, к традиционной форме обучения вернутся студенты бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры.

Спасибо за помощь: российские врачи завершили миссию

В Узбекистане завершилась миссия российских врачей, прибывших в республику для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В команду вошли 35 медиков: эпидемиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, терапевты, хирурги, врачи лабораторной диагностики и медсестры-анестезиологи.

В течение двух недель участники делегации посещали медучреждения Ташкента, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Ташкентской областей.

Туристы ждут путешествий

Туристические организации Узбекистана и России обсудили возможности туробмена в случае возобновления авиасообщения.

Российская сторона была проинформирована о предпринимаемых в Узбекистане мерах по поэтапному смягчению условий для возобновления международного туризма в республику. Разработана система санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов Uzbekistan. Safe travel guaranteed ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано").

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 33,84 миллиона, скончались 1,01 миллиона человек, выздоровели — 23,7 миллиона.