Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 октября

Общее число выздоровевших составляет 54 809 человек (+353) или 94% от общего числа заболевших в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19

По данным Министерства здравоохранения на 19.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 58 141 (+217) случай заражения коронавирусом.

Лечение в инфекционных учреждениях республики продолжают 2 856 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 54 809 человек (+353) или 94% от общего числа заболевших в Узбекистане.

Число жертв коронавируса увеличилось до 476.

Медики из РФ рассказали сколько пациентов успели осмотреть в Узбекистане

Московские врачи во время миссии в Узбекистане осмотрели более 5 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По словам руководителя медицинской бригады - Константина Покровского - перед медиками стояла задача изучить эпидемиологическую обстановку в Узбекистане.

Совместно с местными органами здравоохранения был разработан комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса в республике. Московские специалисты побывали в десятках больниц, которые занимаются лечением коронавируса и осмотрели пациентов, в том числе и тех, которые находятся в реанимации и отделении интенсивной терапии.

Медработники получат выплаты за стаж

С 1 ноября 2020 года работникам центрального аппарата Министерства здравоохранения и территориальных органов управления здравоохранением будет выплачиваться ежемесячная надбавка за выслугу лет (в коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования) в следующих размерах:

от 1 года до 3 лет – 0,3;

от 3 лет до 5 лет – 0,6;

от 5 лет до 10 лет – 0,8;

от 10 лет до 15 лет – 1;

от 15 лет до 20 лет – 1,2;

свыше 20 лет – 1,5.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По данным университета Хопкинса, количество случаев заболевания в мире достигло 33,49 миллиона, скончались 1,02 миллиона человек, выздоровели — более 24 миллиона пациентов.