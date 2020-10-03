Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 октября

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Статистика по COVID-19
По данным Министерства здравоохранения на 19.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 58 141 (+217) случай заражения коронавирусом.
Лечение в инфекционных учреждениях республики продолжают 2 856 пациентов с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 54 809 человек (+353) или 94% от общего числа заболевших в Узбекистане.
Число жертв коронавируса увеличилось до 476.
Медики из РФ рассказали сколько пациентов успели осмотреть в Узбекистане
Московские врачи во время миссии в Узбекистане осмотрели более 5 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
По словам руководителя медицинской бригады - Константина Покровского - перед медиками стояла задача изучить эпидемиологическую обстановку в Узбекистане.
Совместно с местными органами здравоохранения был разработан комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса в республике. Московские специалисты побывали в десятках больниц, которые занимаются лечением коронавируса и осмотрели пациентов, в том числе и тех, которые находятся в реанимации и отделении интенсивной терапии.
Медработники получат выплаты за стаж
С 1 ноября 2020 года работникам центрального аппарата Министерства здравоохранения и территориальных органов управления здравоохранением будет выплачиваться ежемесячная надбавка за выслугу лет (в коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования) в следующих размерах:
- от 1 года до 3 лет – 0,3;
- от 3 лет до 5 лет – 0,6;
- от 5 лет до 10 лет – 0,8;
- от 10 лет до 15 лет – 1;
- от 15 лет до 20 лет – 1,2;
- свыше 20 лет – 1,5.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По данным университета Хопкинса, количество случаев заболевания в мире достигло 33,49 миллиона, скончались 1,02 миллиона человек, выздоровели — более 24 миллиона пациентов.