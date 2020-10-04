В Минюсте объяснили порядок и размер выплаты пособий нуждающимся семьям

Пособие и материальная помощь выплачиваются с месяца, следующего за месяцем обращения граждан в орган самоуправления.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Власти Узбекистана активно поддерживают семьи, которые не справляются собственными усилиями.

Существуют различные пособия и материальная помощь, которые назначаются семьям, среднемесячный совокупный доход которых (приходящийся на каждого члена семьи) составляет не более 52,7% от минимального размера оплаты труда (358 007 сумов).

В первую очередь, это пособие семьям с детьми в возрасте до 14 лет.

Его размер варьируется от количества детей:

семье с одним ребенком – 131 тысяча сумов;

с двумя детьми – 217 тысяч сумов;

с тремя и более детьми – 304 тысячи сумов.

Также можно претендовать на пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 2 лет – это 434 тысяч сумов.

Кроме того, существует материальная помощь малообеспеченным семьям – она составляет от 326 тысяч до 653 тысяч сумов.

"Среднемесячный совокупный доход, приходящийся на члена семьи, определяется как сумма среднемесячного дохода каждого трудоспособного члена семьи, исчисленная за последние 3 месяца, предшествующие месяцу обращения за получением пособия семьям с детьми, пособия по уходу за ребенком или материальной помощи, деленная на число членов семьи, включаемых в состав семьи", — подчеркнули в Минюсте.

Пособие и материальная помощь выплачиваются с месяца, следующего за месяцем обращения граждан в орган самоуправления.