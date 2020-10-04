Коронавирус в Узбекистане: главное на 4 октября

Болезнь победили еще 472 человека, всего — 55 281. Показатель выздоровления составляет 94,3 процента.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 58 612 (+471) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходит 2 851 пациент с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 55 281 человек (+472). Это 94,3% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 480.

Медицинская маска может представлять опасность!

По мнению медиков, если маску использовать неправильно, то она становится самым опасным предметом во время пандемии коронавируса.

Дело в том, что многие люди носят одни и те же повязки по 10 и более дней.

"Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман", — заявила терапевт Лариса Алексеева.

По ее словам, затем этими же руками люди трогают лица, после чего снова надевают ту же маску, приходят домой, где в тепле и влаге вирус еще больше активизируется.

Как же тогда нужно носить маску?

носить ее не более 2 часов;

снимать, не касаясь лица;

выбрасывать в герметичном пакете.

О других мерах предосторожности читайте здесь.

На свадьбу выделяется строго один день

Такое требование утвердили власти Самарканда. Торжество можно проводить только один день с 06.00 до 23.00.

При этом пригласить на торжество разрешается максимум 30 гостей.

Не допускается проведение таких обрядов, как "келин навкари", "чорлар", "ота кўрди", "сеп ёйди", "қуда чақирди", "куёв чақирди", "келин чақирди", "тоғора юбориш".

Кроме того, отныне запрещено проведение чрезмерных мероприятий, связанных с похоронами и трауром, – "етти", "пайшанбалик", "якшанбалик", "йигирма", "қирқ", "ҳайит", "йил оши", "пул тарқатиш", "мато улашиш".

Пандемия — время единства и солидарности. В том числе в политике

Коронавирусом могут заболеть как дети, так и взрослые, инфекция передается вне зависимости от сферы деятельности и занимаемой должности. Поэтому нередки случаи, когда вирусом заражаются в том числе мировые лидеры.

Так, на днях стало известно о том, что COVID-19 был выявлен у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании.

Пожелания скорейшего выздоровления выразили многие лидеры, в том числе глава республики Шавкат Мирзиёев.

Он направил американскому лидеру письмо, в котором пожелал всей семье Трамп крепкого здоровья, спокойствия и новых сил.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 34,9 миллиона, скончались 1,03 миллиона человек, выздоровели — 24,3 миллиона.