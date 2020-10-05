Умер создатель бренда Kenzo — у него был COVID-19

Кендзо Такада скончался в одной из больниц во французской коммуне Нейи-сюр-Сен. Ему был 81 год.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Японский модельер, основатель бренда Kenzo Кендзо Такада скончался 4 октября во Франции от последствий коронавируса, сообщает газета Monde со ссылкой на его представителя.

"Кендзо Такада скончался в воскресенье 4 октября 2020 года в американской клинике в Нёйи-сюр-Сен (коммуна во Франции) из-за последствий COVID-19", — приводит газета слова представителя.

Такада переехал в Париж из Японии в 1965 году, а в 1970-м создал бренд Kenzo и открыл первый бутик.

Сейчас бренд, изготавливающий мужскую, женскую и детскую одежду, а также аксессуары и парфюмерию, принадлежит компании LVMH.