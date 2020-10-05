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Японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада

Умер создатель бренда Kenzo — у него был COVID-19

AP Photo/Lionel Cironneau
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201005/15113714/Umer-sozdatel-brenda-Kenzo-u-nego-byl-COVID-19.html

Кендзо Такада скончался в одной из больниц во французской коммуне Нейи-сюр-Сен. Ему был 81 год.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Японский модельер, основатель бренда Kenzo Кендзо Такада скончался 4 октября во Франции от последствий коронавируса, сообщает газета Monde со ссылкой на его представителя.

"Кендзо Такада скончался в воскресенье 4 октября 2020 года в американской клинике в Нёйи-сюр-Сен (коммуна во Франции) из-за последствий COVID-19", — приводит газета слова представителя.

Такада переехал в Париж из Японии в 1965 году, а в 1970-м создал бренд Kenzo и открыл первый бутик.

Сейчас бренд, изготавливающий мужскую, женскую и детскую одежду, а также аксессуары и парфюмерию, принадлежит компании LVMH.

Теги:
коронавирус, Кендзо Такада, Kenzo, модельер



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