В Ташкенте временно перекрыли одну из улиц — карта

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента с 5 октября временно перекрыта дорога на улице Заркайнар, примыкающая к улице А. Навои (ориентир: здание цирка).

ГУВД Ташкента Дорога на улице Заркайнар в Шайхантахурском районе столицы (ориентир: здание цирка), примыкающая к улице А. Навои, будет временно перекрыта

Перекрытый участок будет оборудован дорожными знаками безопасности и разметкой полос движения.

В ГУВД принесли извинения жителям и гостям столицы за временные неудобства в районе.