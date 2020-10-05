В Ташкенте временно перекрыли одну из улиц — карта

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Во избежание возможных пробок водителям рекомендовано воспользоваться объездными путями.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента с 5 октября временно перекрыта дорога на улице Заркайнар, примыкающая к улице А. Навои (ориентир: здание цирка).
Дорога на улице Заркайнар в Шайхантахурском районе столицы (ориентир: здание цирка), примыкающая к улице А. Навои, будет временно перекрыта
Перекрытый участок будет оборудован дорожными знаками безопасности и разметкой полос движения.
В ГУВД принесли извинения жителям и гостям столицы за временные неудобства в районе.