19:17 05 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Знак объезда

В Ташкенте временно перекрыли одну из улиц — карта

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
Получить короткую ссылку
761 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201005/15117650/V-Tashkente-vremenno-perekryli-odnu-iz-ulits--karta.html

Во избежание возможных пробок водителям рекомендовано воспользоваться объездными путями.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента с 5 октября временно перекрыта дорога на улице Заркайнар, примыкающая к улице А. Навои (ориентир: здание цирка).

ГУВД Ташкента
Дорога на улице Заркайнар в Шайхантахурском районе столицы (ориентир: здание цирка), примыкающая к улице А. Навои, будет временно перекрыта

Перекрытый участок будет оборудован дорожными знаками безопасности и разметкой полос движения.

В ГУВД принесли извинения жителям и гостям столицы за временные неудобства в районе.

Теги:
ГУВД Ташкента, улица, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента
Российский ракетоносец совершил ночную дозаправку в воздухе — эффектные кадры
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться