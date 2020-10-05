19:17 05 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Молодые люди работают за компьютерами

В Хорезме открылся еще один Учебный центр цифровых технологий

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
137 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201005/15117763/V-Khorezme-otkrylsya-esche-odin-Uchebnyy-tsentr-tsifrovykh-tekhnologiy.html

Для создания учебного центра было выбрано и полностью отремонтировано пустующее здание Хорезмского филиала АО "Узбекистон почтаси".

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В Багатском районе Хорезмской области открылся Учебный центр цифровых технологий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба.

Для создания учебного центра было выбрано и полностью отремонтировано пустующее здание Хорезмского филиала АО "Узбекистон почтаси".

"Учебный центр оснащен современной компьютерной техникой. Здесь для местной молодежи будут организованы курсы по обучению основам цифровых и компьютерных технологий, электронной коммерции, программирования", - говорится в информации.

В Центре будет бесплатно повышать свою компьютерную грамотность местная молодежь в возрасте от 7 до 30 лет. Успешно закончившим курсы подготовки будут вручаться сертификаты.

Теги:
цифровые технологии, IT-технологии, технологии, Хорезм, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента
Российский ракетоносец совершил ночную дозаправку в воздухе — эффектные кадры
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться