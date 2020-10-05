В Хорезме открылся еще один Учебный центр цифровых технологий

Для создания учебного центра было выбрано и полностью отремонтировано пустующее здание Хорезмского филиала АО "Узбекистон почтаси".

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В Багатском районе Хорезмской области открылся Учебный центр цифровых технологий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба.

Для создания учебного центра было выбрано и полностью отремонтировано пустующее здание Хорезмского филиала АО "Узбекистон почтаси".

"Учебный центр оснащен современной компьютерной техникой. Здесь для местной молодежи будут организованы курсы по обучению основам цифровых и компьютерных технологий, электронной коммерции, программирования", - говорится в информации.

В Центре будет бесплатно повышать свою компьютерную грамотность местная молодежь в возрасте от 7 до 30 лет. Успешно закончившим курсы подготовки будут вручаться сертификаты.