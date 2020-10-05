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Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус

Минздрав займется привлечением инвестиций и внедрением технологий в медицину

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201005/15118490/Minzdrav-zaymetsya-privlecheniem-investitsiy-i-vnedreniem-tekhnologiy-v-meditsinu.html

В ближайших планах также создание в структуре центрального аппарата Министерства здравоохранения отдела разработки стандартов медицинской помощи, отдела внедрения новых технологий в медицину, отдела привлечения инвестиций.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Узбекистане планируется создание Центра проектирования реформ и цифровизации сферы здравоохранения, который будет оказывать содействие финансовой устойчивости медицинских учреждений и развивать медицинский туризм. Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления сферой здравоохранения".

Вместе с тем в ближайших планах также создание в структуре центрального аппарата Министерства здравоохранения отдела разработки стандартов медицинской помощи, отдела внедрения новых технологий в медицину, отдела привлечения инвестиций.

Напомним, с 1 ноября 2020 года работникам центрального аппарата Министерства здравоохранения и территориальных органов управления здравоохранением будет выплачиваться ежемесячная надбавка за выслугу лет (в коэффициентах к должностному окладу с учетом коэффициента стимулирования) в следующих размерах:

  • от 1 года до 3 лет – 0,3;
  • от 3 лет до 5 лет – 0,6;
  • от 5 лет до 10 лет – 0,8;
  • от 10 лет до 15 лет – 1;
  • от 15 лет до 20 лет – 1,2;
  • свыше 20 лет – 1,5.

А чуть больше недели назад в Узбекистане изменили порядок поощрения медперсонала в период пандемии. Правительство приняло постановление, в соответствии с которым специальные стимулирующие выплаты врачам, руководящему и среднему медицинскому персоналу, провизорам-фармацевтам, дезинфекторам и младшему медицинскому персоналу выплачиваются 1 раз в месяц с учетом рабочей нагрузки не менее 8 часов за каждый 30-дневный период с переводом на работу в ежедневном порядке.

 

Теги:
Узбекистан, Инвестиции, Инновации, технологии, здравоохранение



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