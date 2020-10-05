Авиакомпания из Казахстана получила разрешение на регулярные полеты в Ургенч

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Казахстанская авиакомпания SCAT получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан.

Самолеты будут летать по маршруту из Актау в Ургенч и обратно.

"На основании введенного с 1 августа 2020 года режима "Открытое небо" в аэропорту Ургенч Агентством "Узавиация" 2 октября 2020-го выдано разрешение авиакомпании SCAT на выполнение регулярных полетов по маршруту Актау— Ургенч—Актау", — сообщили в Министерстве транспорта республики.

Ранее разрешение на совершение регулярных полетов в Узбекистан получил арабский лоукостер Air Arabia Abu Dhabi.

Узбекская сторона одобрила рейсы из Абу–Даби в Ташкент и обратно. Первый прямой рейс будет выполнен по маршруту Шарджа—Ташкент через месяц — 4 ноября.

Выдать разрешение на регулярные полеты в конце июня также попросила украинская авиакомпания SkyUp Airlines. Авиаперевозчик планирует совершать полеты по направлению Киев—Ташкент два раза в неделю.