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Казахстанская авиакомпания SCAT получила разрешение на выполнение полетов по маршруту Актау-Ургенч-Актау.

Авиакомпания из Казахстана получила разрешение на регулярные полеты в Ургенч

VK / scat.airlines
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201005/15118756/Aviakompaniya-iz-Kazakhstana-poluchila-razreshenie-na-regulyarnye-polety-v-Urgench.html

Крупнейший региональный казахстанский авиаперевозчик SCAT начнет выполнять рейсы из Актау.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Казахстанская авиакомпания SCAT получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан.

Самолеты будут летать по маршруту из Актау в Ургенч и обратно.

"На основании введенного с 1 августа 2020 года режима "Открытое небо" в аэропорту Ургенч Агентством "Узавиация" 2 октября 2020-го выдано разрешение авиакомпании SCAT на выполнение регулярных полетов по маршруту Актау— Ургенч—Актау", — сообщили в Министерстве транспорта республики.

Ранее разрешение на совершение регулярных полетов в Узбекистан получил арабский лоукостер Air Arabia Abu Dhabi. 

Узбекская сторона одобрила рейсы из Абу–Даби в Ташкент и обратно. Первый прямой рейс будет выполнен по маршруту Шарджа—Ташкент через месяц — 4 ноября.

Выдать разрешение на регулярные полеты в конце июня также попросила украинская авиакомпания SkyUp Airlines. Авиаперевозчик планирует совершать полеты по направлению Киев—Ташкент два раза в неделю.

Теги:
Ургенч, самолет, авиакомпания, Казахстан



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