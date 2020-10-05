Коронавирус в Узбекистане: главное на 5 октября

Общее число выздоровевших достигло 55 633 человек или 94% от общего числа заболевших. Число жертв коронавируса увеличилось до 485.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 58 946 случаев заражения коронавирусом.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 828 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших достигло 55 633 человек или 94% от общего числа заболевших. Число жертв коронавируса увеличилось до 485.

Дорога домой

Власти Узбекистана продолжают возвращать домой своих граждан, пребывающих за рубежом и не имеющих возможности самостоятельно вернуться из-за закрытых границ.

Так, были организованы специальные автобусы для вывоза около 700 соотечественников, застрявших в Казани. Первая колонна автобусов с гражданами вернется в Ташкент уже завтра.

Меньше фруктов: последствия коронавируса

Главной причиной снижения поставок плодоовощной продукции в Китай стало уменьшение объемов производства черешни в Узбекистане в 2020 году по причине весенних заморозков, проблем с качеством продукции и проблем с логистикой, так как дозревание черешни пришлось на период жестких карантинных мер вследствие пандемии коронавируса.

За прошедший сезон республика экспортировала в КНР чуть больше 100 тонн черешни, хотя в 2019-м объем поставок превышал 600 тонн.

Снова в строю: тренер "Пахтакора" уже здоро

Главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе вылечился от коронавируса.

COVID-19 выявили у Арвеладзе в Катаре перед матчем против "Шахр Ходро" во время Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Главный тренер был изолирован. У остальных представителей узбекской делегации и игроков инфекцию не обнаружили.

Теперь не до юмора: Халлима Ибрагимова в больнице

Тем временем известная узбекистанская артистка Халима Ибрагимова госпитализирована. Об этом она сама сообщила на своей страничке в Instagram. Причина госпитализации неизвестна, хотя многие СМИ пишут, что это коронавирус.

COVID-19 два раза в год

У переболевшего COVID-19 человека иммунитет к вирусу продержится полгода. Об этом заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.

Исследования показали, что в течение трех-четырех месяцев после выздоровления у пациентов начинает снижаться количество антител в организме. Затем они вовсе исчезают, и иммунитет к коронавирусу пропадает.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заболевания в мире достигло 35,3 миллиона, скончались 1,04 миллиона человек, выздоровели — 26,6 миллиона.