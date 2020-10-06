В РУз начнут штрафовать за препятствие работе инспекторов-экологов

Соответствующие дополнения внесены в Кодекс об административной ответственности. Они начнут действовать через три месяца.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Узбекистане установлена ответственность за препятствие законной деятельности госинспекторов-экологов и невыполнение их предписаний, сообщается на Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

"Совершение данного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан до 669 тысяч сумов, а на должностных лиц — до 1 миллиона 115 тысяч сумов", — говорится в публикации.

Напомним, с 1 января 2021 года граждане Узбекистана, отправившие фотоснимки и видеозаписи о фактах нарушений в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования, будут получать денежные премии в размере пятнадцати процентов от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя.