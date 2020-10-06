22:09 06 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Долина реки Зеравшан

В РУз начнут штрафовать за препятствие работе инспекторов-экологов

© Sputnik / Н. Гранов
Общество
Получить короткую ссылку
3766 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201006/15125442/V-RUz-nachnut-shtrafovat-za-prepyatstvie-rabote-inspektorov-ekologov.html

Соответствующие дополнения внесены в Кодекс об административной ответственности. Они начнут действовать через три месяца.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Узбекистане установлена ответственность за препятствие законной деятельности госинспекторов-экологов и невыполнение их предписаний, сообщается на Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

"Совершение данного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан до 669 тысяч сумов, а на должностных лиц — до 1 миллиона 115 тысяч сумов", — говорится в публикации.

Напомним, с 1 января 2021 года граждане Узбекистана, отправившие фотоснимки и видеозаписи о фактах нарушений в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования, будут получать денежные премии в размере пятнадцати процентов от суммы штрафа, взысканного с правонарушителя.

По теме

Эколог: людей надо воспитывать вне зависимости от возраста
Теги:
экология, штраф, природа, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники акции протеста в Бишкеке
Огонь и кровь на улицах Бишкека — фотографии с акции протеста
В Кыргызстане демонстранты захватили здания парламента и мэрии Бишкека — видео
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться