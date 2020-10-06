Коронавирус в Узбекистане: главное на 6 октября

Болезнь победили еще 425 человек, всего — 56 058. Показатель выздоровления составляет 94,4 процента.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 59 343 (+397) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 796 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 56 058 человек (+425).

Это 94,4% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 489.

Можно ли принимать антибиотики при COVID-19 и гриппе?

В штабе по борьбе с коронавирусом, в первую очередь, предупредили граждан о том, что антибиотики категорически запрещается принимать самостоятельно.

Как при гриппе, так и при COVID-19 возбудителем заболевания является вирус, и прием антибиотиков с самого начала приводит к осложнениям обоих заболеваний.

"Антибиотики никогда не убивали вирусы, под действием антибиотиков гибнут необходимые микроорганизмы. Антибиотики увеличивают процесс расщепления и выведения с кровью основных микроэлементов. Это, в свою очередь, вызывает состояние иммунодефицита в организме человека и приводит к развитию других инфекционных заболеваний", — пояснила член штаба Севара Убайдуллаева.

Какой должен быть порядок приема антибиотиков (если их все-таки прописал врач) и в каком случае они выписываются, читайте здесь.

Все-таки могут ли кыргызстанцы свободно въезжать в Узбекистан или нет?

Ранее кыргызская сторона сообщала, что с сегодняшнего дня Узбекистан якобы ввел ограничения на въезд.

Однако, как выяснилось, эта информация не соответствует действительности.

В пограничных войсках СГБ Узбекистана заявили, что граждане соседней республики могут свободно пересекать границу с Узбекистаном, жители которого также могут беспрепятственно выезжать в Кыргызстан.

Ограничения для граждан третьих стран сохранено из-за карантинного режима в связи с пандемией COVID-19.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 35,5 миллиона, скончались 1,04 миллиона человек, выздоровели — 24,8 миллиона.