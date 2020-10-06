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Можно ли принимать антибиотики при COVID-19 и гриппе — ответ штаба

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201006/15126308/Mozhno-li-prinimat-antibiotiki-pri-COVID-19-i-grippe--otvet-shtaba.html

Как при гриппе, так и при коронавирусе возбудителем заболевания является вирус, и прием антибиотиков с самого начала приводит к осложнениям обоих заболеваний, отметили специалисты.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Зачастую у граждан складывается мнение, что любую серьезную болезнь, в том числе коронавирус или же грипп, можно вылечить антибиотиками.

© Sputnik / Денис Абрамов
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Некоторые люди идут еще дальше: вместо того чтобы сходить к врачу, они начинают заниматься самолечением и назначают себе лекарства самостоятельно.

В штабе по борьбе с COVID-19 призвали быть осторожнее с лекарствами, особенно с антибиотиками. Более того, выяснилось, что прием антибиотиков имеет не положительный эффект, а противоположный.

"Антибиотики никогда не убивали вирусы, под действием антибиотиков гибнут необходимые микроорганизмы. Антибиотики увеличивают процесс расщепления и выведения с кровью основных микроэлементов. Это, в свою очередь, вызывает состояние иммунодефицита в организме человека и приводит к развитию других инфекционных заболеваний", — пояснила член штаба Севара Убайдуллаева.

По ее словам, чтобы назначить пациенту антибиотики, врач прежде должен направить его на бактериологическое исследование. Результат приходит в среднем через 4-5 дней. 

Только после этого определяется, какое лекарство необходимо в зависимости от того, какое из них будет более эффективно против возникшей инфекции.

"Если через 5-7 дней острой фазы болезни снова поднимается температура, это значит, в крови лейкоцитоз, высокий уровень s-реактивного белка, и тогда рекомендуется назначать антибиотики", — заявила Убайдуллаева.

О том, что антибиотики не лечат коронавирус, Минздрав Узбекистана заявлял еще в конце августа. Тогда специалисты отмечали, что противомикробные препараты никак не влияют на COVID-19, а, наоборот, создают условия для его распространения.

Теги:
Узбекистан, антибиотики, здоровье, Грипп, коронавирус



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