Можно ли принимать антибиотики при COVID-19 и гриппе — ответ штаба

Как при гриппе, так и при коронавирусе возбудителем заболевания является вирус, и прием антибиотиков с самого начала приводит к осложнениям обоих заболеваний, отметили специалисты.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Зачастую у граждан складывается мнение, что любую серьезную болезнь, в том числе коронавирус или же грипп, можно вылечить антибиотиками.

Некоторые люди идут еще дальше: вместо того чтобы сходить к врачу, они начинают заниматься самолечением и назначают себе лекарства самостоятельно.

В штабе по борьбе с COVID-19 призвали быть осторожнее с лекарствами, особенно с антибиотиками. Более того, выяснилось, что прием антибиотиков имеет не положительный эффект, а противоположный.

"Антибиотики никогда не убивали вирусы, под действием антибиотиков гибнут необходимые микроорганизмы. Антибиотики увеличивают процесс расщепления и выведения с кровью основных микроэлементов. Это, в свою очередь, вызывает состояние иммунодефицита в организме человека и приводит к развитию других инфекционных заболеваний", — пояснила член штаба Севара Убайдуллаева.

По ее словам, чтобы назначить пациенту антибиотики, врач прежде должен направить его на бактериологическое исследование. Результат приходит в среднем через 4-5 дней.

Только после этого определяется, какое лекарство необходимо в зависимости от того, какое из них будет более эффективно против возникшей инфекции.

"Если через 5-7 дней острой фазы болезни снова поднимается температура, это значит, в крови лейкоцитоз, высокий уровень s-реактивного белка, и тогда рекомендуется назначать антибиотики", — заявила Убайдуллаева.

О том, что антибиотики не лечат коронавирус, Минздрав Узбекистана заявлял еще в конце августа. Тогда специалисты отмечали, что противомикробные препараты никак не влияют на COVID-19, а, наоборот, создают условия для его распространения.