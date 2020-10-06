МАГАТЭ поставит в Узбекистан оборудование для онкоклиник на миллион евро

В ходе беседы Госси отметил масштабные реформы в энергетической отрасли Узбекистана, подчеркнул успешное сотрудничество в подготовке к предстоящей миссии по комплексной оценке ядерной инфраструктуры республики.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В рамках проектов технической кооперации в Ташкентский институт эндокринологии поставлена многофункциональная диагностическая гамма-камера, принято решение о поставке современного оборудования для лучевой терапии в Наманганский онкологический центр и приборов для учебных лабораторий Самаркандского госуниверситета. Стоимость поставляемого оборудования составляет около 1 миллиона евро.

Об этом стало известно во время встречи главы диппредствительства Узбекистана в Австрии и гендиректора МАГАТЭ.

Посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев вручил генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси верительные грамоты в качестве Постоянного представителя при МАГАТЭ, сообщает ИА Dunyo.

В ходе беседы Госси отметил масштабные реформы в энергетической отрасли Узбекистана, подчеркнул успешное сотрудничество в подготовке к предстоящей миссии по комплексной оценке ядерной инфраструктуры республики и выразил готовность оказать содействие в поддержке всех сфер деятельности в процессе строительства АЭС.

Напомним, в этом году МАГАТЭ оказало Узбекистану содействие в борьбе с распространением COVID-19, безвозмездно поставив в три медицинских учреждения комплекты тест-систем для обнаружения коронавируса общей стоимостью 405 тысяч евро.