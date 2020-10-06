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В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии состоялось открытие радиотерапевтического комплекса компании Elekta Infinity

МАГАТЭ поставит в Узбекистан оборудование для онкоклиник на миллион евро

Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201006/15126364/MAGATE-postavit-v-Uzbekistan-oborudovanie-dlya-onkoklinik-na-million-evro.html

В ходе беседы Госси отметил масштабные реформы в энергетической отрасли Узбекистана, подчеркнул успешное сотрудничество в подготовке к предстоящей миссии по комплексной оценке ядерной инфраструктуры республики.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В рамках проектов технической кооперации в Ташкентский институт эндокринологии поставлена многофункциональная диагностическая гамма-камера, принято решение о поставке современного оборудования для лучевой терапии в Наманганский онкологический центр и приборов для учебных лабораторий Самаркандского госуниверситета. Стоимость поставляемого оборудования составляет около 1 миллиона евро.

© Sputnik / Александр Кряжев
МАГАТЭ поможет Узбекистану усовершенствовать систему лечения онкозаболеваний

Об этом стало известно во время встречи главы диппредствительства Узбекистана в Австрии и гендиректора МАГАТЭ.

Посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев вручил генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси верительные грамоты в качестве Постоянного представителя при МАГАТЭ, сообщает ИА Dunyo.

В ходе беседы Госси отметил масштабные реформы в энергетической отрасли Узбекистана, подчеркнул успешное сотрудничество в подготовке к предстоящей миссии по комплексной оценке ядерной инфраструктуры республики и выразил готовность оказать содействие в поддержке всех сфер деятельности в процессе строительства АЭС.

Напомним, в этом году МАГАТЭ оказало Узбекистану содействие в борьбе с распространением COVID-19, безвозмездно поставив в три медицинских учреждения комплекты тест-систем для обнаружения коронавируса общей стоимостью 405 тысяч евро.

Теги:
сотрудничество, Узбекистан, МАГАТЭ



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