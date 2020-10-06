Вне зоны доступа: абоненты в Бухаре жалуются на плохую связь

За последние восемь месяцев текущего года в Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) Бухары поступило около 200 жалоб, 20% из которых – на качество мобильного Интернета.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Жители Бухары недовольны качеством мобильного Интерента в регионе. Каждая пятая жалоба в Общество защиты прав потребителей касается именно этой проблемы, сообщил председатель организации Каримжон Хафизов.

По его словам, горожане в этот период стали пользоваться мобильным Интернетом куда активнее, чем раньше. На это повлияла коронавирусная пандемия, заставившая людей сидеть дома.

"Многие работают удаленно, учеба у значительной части детей до сих пор проходит онлайн. Исходя из поступающих обращений, мы были вынуждены заняться изучением данного вопроса. Ведь последствия пандемии будут ощущаться еще долго и сейчас самое время заняться улучшением качества предоставляемых услуг операторами сотовой связи", — объясняет Хафизов.

Специалисты ОЗПП опросили более трех тысяч человек, половина из них недовольны качеством услуг своего мобильного оператора.

Несоответствие стандартам подтвердили исследования областной службы электромагнитной совместимости: уровень сигнала некоторых операторов в отдельных точках города, откуда поступило наибольшее количество жалоб, намного ниже необходимых значений.

"Это улицы Л. Бобоханова и Намозгох. Как оказалось, один из операторов сотовой связи в сети 3G на этих территориях недотягивает до необходимых стандартов. Так, при минимально положенной скорости передачи данных в 1,5 Мбит/с, у компании "Билайн" в первом случае она составляет 0,8 Мбит/с, во втором – 1,1", - поясняет Хафизов.

В Службе электромагнитной совместимости Sputnik пояснили, что в разных частях города показатели могут существенно разниться. Скорость Интернета также нестабильна и в разное время суток.

Это касается и сети 4G. На обеих точках, попавших под анализ ОЗПП, скорость Интернета у разных компаний варьируется от 3,4 до 27,8 Мбит/с. Разница существенна. В аутсайдерах в этой категории оказался Uzmobile, показавший на одной из улиц скорость меньшую, чем в сети 3G.

В целом, скорость у большинства операторов в этой сети высокая, однако, считает Хафизов, не у каждого жителя Бухары есть возможность приобрести телефон, поддерживающий данный тип связи.

"В районах дела обстоят куда хуже. Вспомните учителя, которая вела онлайн-уроки с крыши дома под Маргиланом. Здесь – то же самое. Помимо этого, обоснованное возмущение вызывают цены на Интернет – они не соответствуют качеству. Посмотрите на соседние страны. Люди это видят и высказывают нам свои претензии. Этим уже должен заниматься антимонопольный комитет", — уверен председатель ОЗПП.

Представители компаний признают наличие проблемы, ссылаясь на отсутствие инвестиций в увеличение количества станций передачи данных. Однако правозащитников подобные доводы не устраивают, учитывая коммерческую составляющую работы компаний.

В любом случае, согласно закону "О защите прав потребителей" , операторы обязаны обеспечить своих клиентов качественной связью и предоставить услугу в полном объеме всем без исключения ее потребителям. В противном случае абоненты имеют право вернуть свои деньги.

Если ситуация не изменится, то сотовикам придется раскошелиться и в пользу казны. Согласно постановлению Кабмина "О мерах по дальнейшему улучшению качества услуг связи, информатизации и телекоммуникаций" на операторов должен налагаться штраф за каждый случай плохого качества Интернета или мобильной связи, произошедший по их вине. Их назначением, а также выявлением нарушений, обязана заниматься Инспекция по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий при Мининфокоме.

Документ вступил в силу 9 марта 2018 года. Однако на практике эти санкции еще не применялись. Результаты изучения качества мобильного Интернета в Бухаре переданы в Федерацию обществ защиты прав потребителей Узбекистана, которая предъявит их в соответствующие органы.