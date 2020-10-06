В Узбекистане госслужащих хотят обязать декларировать доходы

Согласно документу, действие разрабатываемого закона пока не будет распространяться на президента, депутатов и других лиц. Однако это планируют исправить в течение пяти лет.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Узбекистане активно разрабатывается законопроект, согласно которому все доходы государственных служащих будут подлежать декларированию.

Об этом сообщил глава Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов.

Отмечается, что документ будет в скором времени опубликован для общественного обсуждения. Систему планируется вводить поэтапно, начиная с 1 января 2021 года.

"Наша конечная цель — чтобы все госслужащие перешли на декларирование доходов и никто не остался в стороне. <...> Мы хотим сделать так, чтобы все перешли на систему декларирования: от главы страны до судей, прокуроров, хокимов, руководителей министерств и начальников управлений", — подчеркнул Бурханов.

Этой цели рассчитывают достичь в течение пяти лет.