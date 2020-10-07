Ученые обнаружили планеты, которые подходят для жизни лучше, чем Земля

По меньшей мере на 24 потенциально "сверхобитаемых" планетах жизнь имела больше возможностей развиться до высших форм, чем на Земле.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Американские и немецкие астробиологи сделали сенсационное открытие, которое способно изменить представление о Вселенной и ее устройстве.

По мнению ученых, существует сразу несколько планет с условиями для жизни лучше, чем на Земле.

Свои выводы специалисты изложили в докладе, опубликованном в журнале Astrobiology.

Исследователи собрали данные о 4,5 тысячи известных экзопланет (анализировалась температура поверхности, уровень влажности и другие факторы среды) и выделили среди них 24, которые немного старше, крупнее, теплее и, возможно, более влажные, чем Земля, а также которые вращаются вокруг медленно меняющихся звезд с большей продолжительностью жизни, чем Солнце.

Эти планеты назвали потенциально "сверхобитаемыми" и сделали вывод, что жизнь на них имела больше возможностей развиться до высших форм, чем на Земле.

Все эти 24 планеты находятся на расстоянии более ста световых лет от нашей планеты. Их изучением займутся в будущем при помощи мощнейших телескопов.

"Мы должны сосредоточиться на определенных планетах, которые имеют наиболее многообещающие условия для сложной жизни. Важно не замыкаться только на поисках второй Земли, потому что могут быть планеты, которые подходят для жизни даже больше, чем наша", — говорится в докладе.

Между тем ученые отмечают: то, что условия для развития сложных форм жизни на этих "сверхобитаемых" планетах пригодны, еще не означает, что они там есть.

Также специалисты обратили внимание на то, что традиционно считается, что лучшие условия для существования — на планете Земля.

Однако это не так, подчеркнули исследователи. По их словам, больше подходят для жизни планеты, которые где-то на 10-50% больше нашей. Это можно объяснить тем, что на таких небесных телах будет дольше удерживаться атмосфера за счет более сильной гравитации, а также сохраняться внутренний нагрев за счет радиоактивного распада.

Также более комфортной для жизни будет более высокая влажность, чем на Земле (примерно на 5 градусов выше).

Яркое тому доказательство — тропики, где флора и фауна значительно богаче, чем в других уголках нашей планеты.