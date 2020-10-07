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Нож в чехле

В Сенате предложили штрафовать граждан за ношение ножей без чехла

© CC0 / Unsplash / Thomas Thompson
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201007/15130597/V-Senate-predlozhili-shtrafovat-grazhdan-za-noshenie-nozhey-bez-chekhla.html

Конфискацией и штрафом в размере от пяти до десяти размеров БРВ накажут узбекистанцев за ношение в общественных местах холодного оружия, предметов спортивного и хозяйственно-бытового назначения.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Узбекистане планируется усилить ответственность за ношение холодного оружия на транспорте и в общественных местах. Об этом рассказал председатель комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности Кутбиддин Бурхонов.

Такой шаг планируют предпринять из-за участившихся случаев ношения холодного оружия, запугивания им и применения его в бытовых ссорах.  

В Уголовном кодексе предложено изменить статьи и ужесточить наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение и умышленное телесное повреждение средней тяжести с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В процессе рассмотрения также поправки и дополнения в некоторые статьи Кодекса об административной ответственности РУз.

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Изменения предусматривают наложение штрафа в расчете одной базовой расчетной величины (1 БРВ – 223 тысяч сумов) за ношение в общественном транспорте предметов спортивного и хозяйственно-бытового назначения в открытом (незачехленном) виде.

Конфискацией и штрафом в размере от пяти до десяти размеров БРВ накажут узбекистанцев за ношение в общественных местах холодного оружия, предметов спортивного и хозяйственно-бытового назначения.

Несколько дней назад сотрудники ОВД Шайхантахурского района задержали подростков, в машине которых найдено холодное оружие.

Во время проверки багажника авто были обнаружены колюще-режущие предметы, нунчаки, дубинка и электрошокер.

Теги:
холодное оружие, Узбекистан



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