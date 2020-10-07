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Как предотвратить тяжелое развитие COVID-19 — рекомендации врача-инфекциониста

© AFP 2018 / ANGELA WEISS
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201007/15137356/Kak-predotvratit-tyazheloe-razvitie-COVID-19--rekomendatsii-vracha-infektsionista.html

Очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно, добавила специалист.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни, заболевшим COVID-19 нужно следить за уровнем насыщения крови кислородом.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
© Foto : youtube/ Ksu Sutkina
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Делать это нужно даже при отсутствии тяжелых симптомов, заявила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

Гипоксия (пониженное содержание кислорода в организме. — Sputnik) может начаться бессимптомно, добавила специалист.

Отслеживать насыщение крови кислородом можно при помощи пульсоксиметра.

© Sputnik / Александр Кряжев
Пульсоксиметр на пальце ребенка
"Есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" — когда больной может не замечать низкой сатурации (насыщение крови кислородом. — Sputnik), чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу", — предупредила врач.

При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться Гольцман настоятельно рекомендует при появлении первых симптомов ОРВИ — кашля, высокой температуры и потери обоняния.

Теги:
здоровье, пандемия, коронавирус



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