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Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways

UzAirways ввела ограничения на провоз ручной клади

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201007/15137607/UzAirways-vvela-ogranicheniya-na-provoz-ruchnoy-kladi.html

Ожидается, что принятые меры помогут соблюдать социальную дистанцию, сократить время на рассадку, исключить лишние контакты.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Uzbekistan Airways ввела ограничения на провоз ручной клади. О новых правилах рассказали в пресс-службе авиакомпании.

"Теперь в салон самолета можно взять только женскую сумочку, портфель, ноутбук и сумку с детскими принадлежностями <...>. Остальные вещи необходимо сдать в багаж во время регистрации на рейс", — говорится в публикации на Telegram-канале UzAirways.

Ожидается, что принятые меры помогут соблюдать социальную дистанцию, сократить время на рассадку, исключить лишние контакты.

"Если при установленном весе ручной клади в восемь килограммов вы берете в салон только два килограмма, то остальные шесть бесплатно прибавляются к допустимому весу багажа", — пояснили в пресс-службе.

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways на взлетной полосе в аэропорту
© Flickr / ERIC SALARD
Опубликован порядок въезда пассажиров в Узбекистан воздушным транспортом
Uzbekistan Airways в течение сентября возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и ОАЭ. Пассажиры, прилетающие в РУз из этих стран, должны предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сделанный только методом ПЦР не позднее, чем за 72 часа до полета. Сертификат должен быть на английском или русском языке. Пассажиры также должны заполнить анкету с обязательством пройти 14-дневную самоизоляцию.

Ранее представитель Министерства транспорта Узбекистана сообщал, что ведомство продолжает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения с Россией, решение вопроса зависит от российской стороны. Полеты в РФ пока продолжаются продолжены в режиме вывозных спецрейсов. В сентябре Минтранс организовал 35 вывозных чартеров из РФ. Позднее UzAirways сообщила, что 5-10 октября осуществит 11 спецрейсов из Москвы в областные центры Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, UzAirways, Авиакомпания Uzbekistan Airways, самолет, багаж



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