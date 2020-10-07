UzAirways ввела ограничения на провоз ручной клади

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Uzbekistan Airways ввела ограничения на провоз ручной клади. О новых правилах рассказали в пресс-службе авиакомпании.
"Теперь в салон самолета можно взять только женскую сумочку, портфель, ноутбук и сумку с детскими принадлежностями <...>. Остальные вещи необходимо сдать в багаж во время регистрации на рейс", — говорится в публикации на Telegram-канале UzAirways.
Ожидается, что принятые меры помогут соблюдать социальную дистанцию, сократить время на рассадку, исключить лишние контакты.
"Если при установленном весе ручной клади в восемь килограммов вы берете в салон только два килограмма, то остальные шесть бесплатно прибавляются к допустимому весу багажа", — пояснили в пресс-службе.
Ранее представитель Министерства транспорта Узбекистана сообщал, что ведомство продолжает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения с Россией, решение вопроса зависит от российской стороны. Полеты в РФ пока продолжаются продолжены в режиме вывозных спецрейсов. В сентябре Минтранс организовал 35 вывозных чартеров из РФ. Позднее UzAirways сообщила, что 5-10 октября осуществит 11 спецрейсов из Москвы в областные центры Узбекистана.