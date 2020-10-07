Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 октября

Общее число выздоровевших составляет 56 460 человек или 94,5% от общего числа заболевших в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19 в стране

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 59 697 (+354) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 745 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 56 460 человек (+402).

Это 94,5% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 491.

Инцидент в клинике для больных COVID в Гулистане

В Гулистане на территории спортивного комплекса "Алпомиш", где сейчас располагается временный госпиталь для больных COVID-19, взорвался кислородный баллон.

Инцидент произошел сегодня утром.

Жертв нет, однако есть пострадавший — его госпитализировали в местную больницу.

Узбекистан закупил в РФ более 1 млн вакцин от гриппа — это поможет в борьбе с COVID-19

На данный момент, часть из них — 250 тысяч доз — уже поставили в регионы страны.

Еще 290 тысяч доз вакцины "Совигрипп" отправят до конца октября. Кроме того, в ноябре в Узбекистан будут поставлены 500 тысяч доз вакцины "Флю-М".

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По мнению многих специалистов, вакцина от сезонного гриппа помогает облегчить симптомы протекания COVID-19.

Авиасообщение с Таджикистаном восстановят уже совсем скоро?

Правительство Таджикистана рассматривает возможность восстановления авиасообщения между Душанбе и Ташкентом, заявил глава Агентства гражданской авиации Икром Субхонзода.

Однако он не стал сообщать конкретную дату, когда могут возобновиться перелеты между двумя республиками.

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2020 году из-за пандемии

Если в июне предсказывался рост ВВП республики 1,5%, то теперь лишь 0,6% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Между тем в организации считают, что поэтапное снятие карантина осенью, устойчивое сельхозпроизводство и частичное восстановление денежных переводов, в частности, из РФ, усилят экономическую активность Узбекистана во второй половине этого года.

"При условии, что карантин не будет введен повторно, рост ВВП Узбекистана прогнозируется на уровне 4,8% в 2021-м", — отметили аналитики.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 35,8 миллиона, скончались 1,05 миллиона человек, выздоровели — 25 миллионов.