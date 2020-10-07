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Заместитель хокима Наманганской области Бахромжон Нурматов

Умер заместитель хокима Наманганской области

Пресс-служба хокимията Наманганской области
Общество
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Бахромжон Нурматов скончался 7 октября в одной из столичных клиник после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 56 лет.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Скончался замглавы администрации Наманганской области Бахромжон Нурматов, сообщили в пресс-службе местного хокимията.

Чиновник умер 7 октября в одной из столичных клиник после тяжелой и продолжительной болезни.

Для справки: Бахромжон Нурматов родился в 1964-м в Наманганском районе Наманганской области. В 1986 году окончил Ташкентский политехнический институт, а в 2000-м – Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.

Пресс-служба хокимията Андижанской области
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Трудовую деятельность начал в 1986 году в Туракурганской межколхозной передвижной механизированной колонне №148 в качестве мастера.

В 2009-2016 гг. возглавлял хокимият Учкурганского района Наманганской области. В 2016-2017 годах был директором инжиниринговой компании при местном хокимияте.

С 2017-го работал заместителем главы Наманганской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.




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