Сотрудники Минводхоза повысят квалификацию в сфере IT

В рамках обучения около 200 специалистов водного хозяйства научатся использовать геоинформационные технологии и технологии дистанционного зондирования Земли, а также программные продукты и последних достижения в этой сфере.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Нукусском филиале Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий организовали учебный курс по повышению квалификации специалистов Министерства водного хозяйства в Каракалпакстан в области ИКТ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

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В рамках обучения около 200 специалистов водного хозяйства научатся использовать геоинформационные технологии и технологии дистанционного зондирования Земли, а также программные продукты и последних достижения в этой сфере.

В августе в соответствии с указом президента, в Узбекистане планировали усовершенствовать систему сельскохозяйственного образования. Согласно профильному документу, в 2020/2021 учебном году бакалавры аграрных вузов поэтапно перейдут на кредитно-модульную систему.

Известно, что занятия будут проводиться пять раз в неделю, а суббота станет днем для самостоятельного обучения.