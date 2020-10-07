Страховщики вместо ДПС: приживется ли в Узбекистане европротокол — эксперт

МВД Узбекистана вынесло на общественное обсуждение изменения в закон о правилах ОСГО. Поправки предусматривают введение так называемого европротокола, который позволяет оформить ДТП без участия сотрудников правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В Узбекистане намерены внедрить международную практику упрощенного оформления мелких аварий с привлечением страховых компаний без выезда на место сотрудников МВД. О том, как работает так называемая система европротокола в Европе, США и России и насколько успешным будет подобный опыт в республике, рассказал независимый автоэксперт, редактор сайта Osipov.pro Андрей Осипов.

По обоюдному согласию через страховщиков

По словам эксперта, система урегулирования последствий ДТП без привлечения полицейских действует в развитых странах мира.

"Если в Германии, Франции, США вы попадаете в небольшое ДТП, то вы можете даже не обращаться к сотрудникам полиции, обменяться собственными визитками и визитками страховых компаний, после чего урегулирование всех вопросов возьмут на себя ваши страховые компании", – разъясняет Осипов.

Главное тут – взаимное согласие участников ДТП. Если один из них признает себя виновником аварии и готов возместить ущерб, то можно действовать по европротоколу. Иначе придется прибегнуть к помощи инспекторов полиции.

Кроме того, без правоохранителей нельзя обойтись и по другой причине: их привлекают для более сложных аварий, количество участников которых больше двух или в результате которых пострадали люди.

Такой порядок существует даже и в европейских странах, ведь только полиция имеет право установить, кто является виновником ДТП.

При этом в любом случае автовладельцам не требуется собирать различные справки и предоставлять их страховщикам – всю необходимую информацию фиксируют в полицейском протоколе. Водители просто обращаются в страховую компанию, и она делает все необходимое, чтобы восстановить автомобиль.

Российский опыт

Введенная относительно недавно и в России практика оформления ДТП по европротоколу в определенном смысле напоминает европейскую систему.

"Вы заполняете специальные формы, которые получаете при покупке полиса ОСАГО – они доступны в любой страховой компании или их можно скачать через Интернет. Затем оба участника ДТП отвозят их в свою страховую компанию – говорит эксперт. – После этого страховщики берут на себя всю работу, связываются друг с другом, если это необходимо, и говорят о возмещении".

Европротокол облегчил жизнь не только водителей, у которых появилась возможность сэкономить время на оформление бумаг, но и сотрудников ГИБДД – им теперь не нужно выезжать на множество мелких ДТП. Однако, как подчеркивает Осипов, есть два "но", которые во многом создают препятствия для его применения.

Первое – это максимальная сумма покрытия: сначала это было 50 тыс, потом повысили до 150 тыс, затем – 250 тыс рублей. Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге действует безлимитный европротокол, а в других регионах России он ограничен суммой в 400-450 тыс рублей.

Второе обстоятельство – действия самих страховых компаний. Зачастую они отказывают возмещать ущерб по европротоколу, ссылаясь на неправильно оформленные бумаги и тому подобное.

Несмотря на то, что эти решения автовладельцы могут опротестовать через Российский союз автостраховщиков, многие водители перестраховываются, оформляя даже мелкие ДТП при участии правоохранителей. служащих полиции.

Так, достаточно сложно ответить на вопрос: можно ли без участия сотрудников ГИБДД получить от страховой компании возмещение по полису комплексного страхования (КАСКО), защищающий автомобиль от ущерба или, например, угона. Некоторые российские страховщики не идут на это – они требуют документы о ДТП от инспекторов полиции, чтобы быть уверенными, что при фиксировании обстоятельств аварии ее участники ничего не сфальсифицировали.

При этом продвинутые компании позволяют все оформить по европротоколу, но для этого надо вызвать их аварийного комиссара, который и сделает всю бумажную работу.

Что ждет автовладельцев в Узбекистане

Осипов считает, что систему европротокола, которую хотят внедрить в Узбекистане, построят на основе той, которая сейчас действует в России. Безусловно, это хороший шаг и для водителей, и для правоохранителей.

Но будет ли он эффективен в условиях Узбекистана, зависит от двух факторов.

"Во-первых, от того, как это будет зафиксировано в законе, насколько четко будет прописан механизм возмещения без участия сотрудников ГИБДД. И во-вторых, насколько к этому будут готовы сами страховые компании, насколько благодушно они к этому отнесутся, будут ли они выплачивать деньги без всяких вопросов", – резюмирует эксперт.

Впрочем, не стоит забывать и о самих автомобилистах, которым придется перестраиваться к новым правилам.