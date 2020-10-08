Прогульщики поневоле: с чем столкнулись обучающиеся в РФ узбекские студенты

Пандемия коронавируса больше полугода заставляет весь мир жить в новых реалиях. Значительные неудобства испытала на себе сфера образования. Причем если местным студентам проще приспособиться к новым условиям, то иностранцам, оказавшимся вне России, гораздо сложнее.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik, Дмитрий Матвеев. С приходом осени по всему миру снова активизировалась коронавирусная инфекция. Начали возвращаться запреты из-за угрозы ее распространения. Попасть в Россию из большинства государств до сих пор невозможно. Однако начало учебного года никто не отменял, и студенты, в том числе иностранцы, оказались в сложной ситуации.

Корреспондент Sputnik побеседовал со студентами и аспирантами из Узбекистана, которые учатся в Санкт-Петербурге, но вынуждены заниматься дистанционно.

Для учащихся из стран ЕАЭС въезд в Россию официально разрешили. Однако для студентов из Узбекистана въезд до сих пор закрыт.

Аспирант Шохрух из СПбГУ

Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Шохрух Чориев в 2019 году получил диплом магистра по образовательной программе "музейное кураторство" Института истории СПбГУ". После этого он вернулся в Узбекистан, в течение года работал и поступил в аспирантуру на родине. Однако в этом году молодой человек внезапно решил вернуться в СПбГУ. Он снова поступил в аспирантуру, но уже петербургского вуза.

"Летом я подал документы на поступление в аспирантуру. Факультет тот же, исторический. Для иностранцев проводится конкурс портфолио. То есть мы загружали на сайт все необходимые документы, плюс научные достижения. В 2017 году таким же образом я поступал в магистратуру. Следовательно, пандемия никак не повлияла на формат поступления в СПбГУ", — пояснил Шохрух.

В СПбГУ на запрос Sputnik Узбекистан ответили, что при сохранении условия закрытых границ с другими государствами и ограничений на въезд в Российскую Федерацию учебный процесс для иностранных обучающихся организуют с применением дистанционных образовательных технологий.

По словам Шохруха, который живет в Ташкенте, учеба у него началась с 5 октября, и в расписании пока все пары стоят "онлайн", то есть даже если бы он находился в Петербурге, то все равно бы учился дистанционно.

"Общаемся через корпоративную почту СПбГУ. Ответственное лицо из учебного отдела своевременно уведомляет нас о всех новостях, обязанностях и заданиях", — добавил аспирант.

Из личного архива Шохруха Чориева Шохрух Чориев

По словам Шохруха, для обучения в основном используется платформа Microsoft Teams. Помимо этого, через программу Blackboard spbu студенты получают задания и выполняют их. Это программное обеспечение они использовали еще в магистратуре, так что проблем с проведением занятий не должно быть.

В неделю у аспиранта четыре пары лекций: две пары русского языка, две истории и философии науки. Условиями сдачи зачетов и экзаменов Шохрух пока не интересовался, однако это на данном этапе и не нужно.

Аспирант добавил, что обстановка с COVID-19 в Узбекистане непонятная. Есть тревога, но ни одного больного лично Шохрух не видел. Статистика говорит одно, а друзья и знакомые рассказывают чудовищные легенды о больных, однако пока это все похоже на вымысел.

"Несмотря на введенные ограничения, тысячи людей на базарах, сотни приглашаются на свадьбы, в общественном транспорте невозможно соблюдать дистанцию, 90% населения в масках. То есть риск заразиться велик, но опять же ставлю под сомнение ситуацию с пандемией в стране", — рассказал аспирант.

Из личного архива Шохруха Чориева Шохрух Чориев

Он пояснил, что обучение в узбекских вузах ведется через программу Zoom, но студенты жалуются, что за сентябрь у них прошло всего лишь пару лекций, однако при этом от них требуют оплатить контракт. Улететь из страны пока невозможно.

Между тем 7 октября в СПбГУ провели совещание, на котором обсуждался вопрос перевода всех студентов, включая местных, на дистанционное обучение. Однако в итоге такого решения не приняли.

Студент Бадриддин из СПбГУТ имени Бонч-Бруевича

Бадриддин учится на четвертом курсе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций (СПбГУТ) имени Бонч-Бруевича. По его словам, учебный год начался 1 сентября, и сейчас он находится на дистанционном обучении в связи с карантином.

"Я вернулся на родину в период пандемии в мае месяце чартерным рейсом. В Узбекистане меня ожидал двухнедельный карантин и изоляция в специально выделенном государством месте", — пояснил молодой человек.

По понятным причинам вернуться в Петербург студент не смог. Поэтому сейчас он учится дистанционно, находясь на родине.

Из личного архива Бадриддина Шахабова Бадриддин Шахабов

В пресс-службе СПбГУТ объяснили Sputnik Узбекистан, что иностранным студентам период самоизоляции и дистанционного обучения дался нелегко. Вместе с увеличившейся учебной нагрузкой некоторым из ребят пришлось оперативно решать вопросы со своими документами и выездом на родину. Со студентами, которые остались в Петербурге, постоянно велась организационная и воспитательная работа.

"В моем университете пользуются личным кабинетом для дистанционных занятий через lms.sut.ru. Бывают уроки через Zoom и google meet", — уточнил Бадриддин, который проживает в Ташкенте.

Он добавил, что дистанционное обучение дается ему легко в плане прослушиваний занятий и местонахождения студента, но вот на практике и при выполнении заданий все-таки не хватает очных занятий и преподавателей, которых Бадриддин назвал "специалистами своего дела". Бадриддин выразил надежду, что в период дистанционного обучения у студентов не возникнет долгов за предметы и их не отчислят.

В самом СПбГУТ на запрос Sputnik Узбекистан ответили, что случаи возникновения каких-либо сложностей у учащихся по освоению программы и выполнению учебного плана (и, возможно, связанными с этим появлением академических задолженностей) предусматриваются Положениями об организации учебного процесса в СПбГУТ, базирующимися на Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации". Они учитывают все возможные ситуации, мельчайшие нюансы и особенности образовательного процесса в вузе, в том числе ведущегося в непростых условиях ограничений, связанных с COVID-19.

"Как и у всех студентов, у иностранцев имеется право реализации нескольких попыток ликвидации академической задолженности. При этом общее время, отведенное на это, обычно не должно превышать одного года. Процедура пересдачи "хвостов" также отработана и реализуется посредством цифровой среды университета, в которой каждый студент имеет свой личный кабинет с цифровой подписью, с помощью которого он может обратиться с любым вопросом к любому преподавателю или в деканат и получить исчерпывающую помощь. Конечно, возможны и ситуации, когда студенту не удается ликвидировать академическую задолженность по разным причинам за период, отведенный законом. Но и в этом случае у студента сохраняется право на восстановление в число студентов университета и на продолжение обучения по выбранному направлению практически без ограничений", — пояснили в пресс-службе вуза.

По словам Бадриддина, карантин показал ему, как надо ценить время, как правильно питаться, сидя дома, и следить за фигурой.

"Я убедился в том, что материальные вещи, такие как, шопинг, украшения, походы в рестораны и кафе, не столь и важны. Я научился тратить деньги на полезные вещи и на то, что действительно необходимо. Люди начали помогать бедным, у которых в связи с карантином нет даже временной работы. С нетерпением жду, когда закончится карантин и я снова прилечу в Петербург", — заключил студент.

Студентка Регина из РГГМУ

Регина Орзиева из Навои учится в Российском государственном гидрометеорологическом университете (РГГМУ). По ее словам, студенты посещают все лекции и практические занятия. На учебу они пошли еще 2 сентября.

После начала пандемии в марте 2020 года Регина не смогла уехать на родину и осталась на лето в Петербурге.

Из личного архива Регины Орзиевой Регина Орзиева

"В Узбекистане у меня много родных. Скучаю и звоню им практически через день. Благо, сейчас у всех есть Интернет. 1 октября был праздник — День учителя и наставника. Я поздравила своего педагога — он заслуженный наставник молодежи Узбекистана", — пояснила Регина.

Девушка добавила, что в ее вузе студентов допустили до обучения без каких-либо справок. Всем выдали маски и при входе в университет измеряют температуру. "Мы должны ходить в маске и перчатках. Второе, конечно, соблюдают единицы", — рассказала Регина.

В марте ее загрузили учебой. Поскольку девушка является руководителем культурного комитета РОО "Содружество", то ее задействовали в организации различных мероприятий. Однако после начала пандемии пошла череда отмены форумов, фестивалей, закрытия различных учреждений.

"Из-за всей этой ситуации и перевода на дистанционный формат обучения у меня появилось больше свободного времени. Вот только обидно за музеи: новые правила, ограничения и график их работы. Ну и каждый день появляется мысль о коронавирусе", — признается Регина.

Из личного архива Регины Орзиевой Регина Орзиева (в центре)

Сама учеба, считает студентка, стала менее удобной и интересной. Все-таки живое общение сложно заменить технологиями. Да и родных хочется уже увидеть и обнять, но пока обстановка не позволяет вырваться на родину.