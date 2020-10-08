В Минздраве объяснили причину отравления куриным мясом в Самарканде

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Причиной отравления людей в Самарканде куриным мясом стал нитрат натрия, который по ошибке был использован в качестве соли во время приготовления шашлыка, сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на заключение Самаркандского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия.

Самому младшему из отравившихся - 5 лет, старшему - 62 года. Двое из госпитализированных с затрудненным дыханием подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние молодых людей критическое. В настоящее время семь пациентов находятся на лечении в больнице, 8 - выписаны.

В ходе расследования причин отравления были взяты образцы курицы, соли, специй, помидоров, питьевой воды, чакки, масла и переданы в региональную лабораторию.

По результатам первичного анализа выяснилось, что в качестве соли использовался нитрат натрия. Он был обнаружен в специях, соленой маринованной курице, супе, фрикадельках. Нитрат натрия, хранящийся в полиэтиленовом пакете, был добавлен в продукты питания по ошибке. Как признается глава семейства, в тот вечер он ел меньше всех, так как почувствовал иной вкус и горечь во рту, в результате чего у него не было никаких клинических признаков и жалоб на здоровье.

Ранее мы писали о том, что в Самарканде после употребления куриного мяса госпитализировали 15 человек. Все они обратились с жалобами на кишечное недомогание в самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Как стало известно, один из жителей города приготовил из мяса курицы шашлык и пригласил к столу членов своей семьи и мастеров, работавших в его доме. После угощения 10 человек почувствовали себя плохо, им вызвали бригаду скорой помощи.