Мирзиёев поручил трудоустраивать безработных, посещая их дома

Президент предложил организовать для женщин бесплатные консультации семейного психолога или районный отдел юстиции. А с одинокими пожилыми женщинами могут работать патронажные медсестры, отделы по делам махалли и семьи.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Способность народных приемных президента, профсоюзов и территориальных управлений Агентства по делам молодежи решать вопросы женщин вызывает сомнение главы государства. Об этом он заявил в ходе видеоселекторного совещания, где озвучил необходимость повышения роли женщин и молодежи в обществе и обеспечения их занятости.

Решено внедрить новую систему работы.

По аналогии с созданием "железной тетради" для социальной поддержки семей, нуждающихся в материальной помощи, президент поручил в разрезе каждой махалли, района, города и области сформировать "молодежную тетрадь" и "женскую тетрадь". В них должны быть включены молодые люди и женщины, которым необходима социальная, правовая и психологическая поддержка.

Глава государства поручил разработать стандартную модель этой системы и апробировать ее в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте, одном городе и районе каждой области, всего в 28 территориальных единицах.

Руководителям секторов и представителям ответственных ведомств поручено изучить ситуацию в каждой махалле, провести беседы с каждой женщиной и молодым человеком, выявить их интересы и потребности, и на этой основе разработать адресные меры.

"Необходимо наладить систему трудоустройства безработных, посещая дома людей. Где руководители ходят по домам и решают вопросы, там ситуация будет меняться. Главная цель – переход от экономической стабильности к результативности", - сказал президент.

Мирзиёев предложил организовать бесплатные консультации через семейного психолога или районный отдел юстиции. А с одинокими пожилыми женщинами могут работать патронажные медсестры, отделы по делам махалли и семьи.

Организация встреч со знаменитостями, которые своим трудом достигли больших успехов, чтобы мотивировать молодых людей и женщин, подготовка и распространение аудио- и видеоматериалов, обучающих иностранным языкам, профессиям и бизнесу, также дадут хороший результат, подчеркнул глава государства.

Важно также расширять взаимодействие с ННО в таких направлениях работы, как социальная адаптация лиц, отбывших наказание, психологическая поддержка молодежи и женщин, обучение их иностранным языкам и профессиям.

Для этого негосударственным некоммерческим организациям будут предоставлены займы под 4 процента годовых на реализацию комплексных программ бизнес-курсов и микрофинансовых услуг.

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Отмечалось, что из Фонда реконструкции и развития будет выделено 100 миллионов долларов на формирование профессиональных навыков у молодежи и женщин через негосударственные центры профобучения. Из них 10 миллионов долларов будут выделены на профессиональное обучение молодых людей и женщин, 90 миллионов долларов - на льготные кредиты для тех, кто прошел курсы повышения квалификации и получил сертификат.

В рамках социального контракта молодые люди и женщины, желающие пройти учебные курсы негосударственных центров профобучения, смогут получить субсидии в размере до 1 миллиона сумов для покрытия затрат на обучение.

Еще один важный вопрос - Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих не соответствует требованиям современного рынка труда. Так, для работы на 2 484 или 70 процентах должностях служащих, включенных в классификатор, требуется высшее образование. В частности, такое требование предъявляется к таким профессиям, как специалист по базам данных и веб-дизайнер. Эти профессии можно приобрести в IT-центрах за полгода.

Для осуществления многих профессий, таких как библиотекарь, переводчик, банковский агент и специалист по рекламе также предъявляется требование о наличии высшего образования.

Министерству занятости и трудовых отношений поручено сократить количество должностей и профессий классификатора, требующих наличия высшего образования.