Жительница США обвинила "Узбекистон почтаси" в краже товаров

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В соцсетях распространилось видео, на котором жительница Вашингтона, представившаяся Джессикой, рассказала, что в сентябре этого года заказала из Узбекистана посылку, которая пришла в крайне ужасном состоянии.
По словам женщины, она заказала фарфор на сумму около $1000 и 5 октября заказ доставили. Однако оказалось, что часть предметов в коробке повреждена, а половина содержимого отсутствовала.
В "Узбекистон почтаси" прокомментировали данный инцидент. В компании изучили таможенные декларации и установили, что в сентябре этого года из Узбекистана в США были отправлены две задекларированные партии фарфоровой посуды.
"Эти посылки были отправлены от Т. М., проживающего в Андижанской области, его сыну Э. Ж., который учится в штате Вашингтон, США (нам не известна связь между получателем и госпожой Джессикой), каждая из которых составляла 100 000 сумов (1000 долларов) - стоимость заявленной суммы", — отметили в "Узбекистон почтаси".
На почте отправителю объяснили, что подобные предметы следует упаковать специальным образом, так как заказ хрупкий и пересылка осуществляется на большое расстояние.
В видео женщина упоминает о том, что ее действительно об этом предупредили. Однако она обвинила почтовую службу в том, что ей не был предоставлен штрих-код для отслеживания отправления.
В "Узбекистон почтаси" отметили, что такого быть не могло, так как штрих-код выдается каждому отправителю. Статус отправки проверили через сайт почтового отслеживания.
Выяснилось, что первая часть посылки действительно была доставлена получателю 5 октября. Однако буквально на следующий день также доставлена и вторая часть, хотя в видеоролике утверждается, что этот заказ украден.
Тем не менее в "Узбекистон почтаси" предоставили скриншоты, которые подтверждают, что оба отправления пришли на указанный адрес.
- Скриншот с сайта отслеживания, показывающий, что обе посылки были доставлены получателю
- Скриншот с сайта отслеживания, показывающий, что обе посылки были доставлены получателю
В компании заявили, что сегодня из-за пандемии во всем мире авиарейсы в некоторые страны приостановлены и доставляются в США через Сеул.
"Для защиты интересов клиентов в соответствии со статьей 17-237 Конвенции Всемирного почтового союза все почтовые отправления должны быть упакованы таким образом, чтобы не повредить вложения, а также стеклянные или другие хрупкие предметы, помещенные в почтовые ящики и упакованные с соответствующими защитными материалами", — добавили в "Узбекистон почтаси".
В случае повреждения отправления заказчик должен официально обратиться в компанию почтовой связи, и заявка будет рассмотрена национальным оператором почтовой связи в установленном порядке.