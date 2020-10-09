Жительница США обвинила "Узбекистон почтаси" в краже товаров

Между тем проверка показала, что первая посылка была доставлена получателю 5 октября 2020 года. Вторую, которую якобы украли, доставили 6 октября. Эту информацию можно проверить на сайте отслеживания.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В соцсетях распространилось видео, на котором жительница Вашингтона, представившаяся Джессикой, рассказала, что в сентябре этого года заказала из Узбекистана посылку, которая пришла в крайне ужасном состоянии.

По словам женщины, она заказала фарфор на сумму около $1000 и 5 октября заказ доставили. Однако оказалось, что часть предметов в коробке повреждена, а половина содержимого отсутствовала.

В "Узбекистон почтаси" прокомментировали данный инцидент. В компании изучили таможенные декларации и установили, что в сентябре этого года из Узбекистана в США были отправлены две задекларированные партии фарфоровой посуды.

Пресс-служба "Узбекистон почтаси" Таможенная декларация на партии фарфора

"Эти посылки были отправлены от Т. М., проживающего в Андижанской области, его сыну Э. Ж., который учится в штате Вашингтон, США (нам не известна связь между получателем и госпожой Джессикой), каждая из которых составляла 100 000 сумов (1000 долларов) - стоимость заявленной суммы", — отметили в "Узбекистон почтаси".

На почте отправителю объяснили, что подобные предметы следует упаковать специальным образом, так как заказ хрупкий и пересылка осуществляется на большое расстояние.

В видео женщина упоминает о том, что ее действительно об этом предупредили. Однако она обвинила почтовую службу в том, что ей не был предоставлен штрих-код для отслеживания отправления.

В "Узбекистон почтаси" отметили, что такого быть не могло, так как штрих-код выдается каждому отправителю. Статус отправки проверили через сайт почтового отслеживания.

Выяснилось, что первая часть посылки действительно была доставлена получателю 5 октября. Однако буквально на следующий день также доставлена и вторая часть, хотя в видеоролике утверждается, что этот заказ украден.

Тем не менее в "Узбекистон почтаси" предоставили скриншоты, которые подтверждают, что оба отправления пришли на указанный адрес.

Скриншот с сайта отслеживания, показывающий, что обе посылки были доставлены получателю Пресс-служба "Узбекистон почтаси"

Скриншот с сайта отслеживания, показывающий, что обе посылки были доставлены получателю Пресс-служба "Узбекистон почтаси" 1 / 2 Пресс-служба "Узбекистон почтаси" Скриншот с сайта отслеживания, показывающий, что обе посылки были доставлены получателю

В компании заявили, что сегодня из-за пандемии во всем мире авиарейсы в некоторые страны приостановлены и доставляются в США через Сеул.

"Для защиты интересов клиентов в соответствии со статьей 17-237 Конвенции Всемирного почтового союза все почтовые отправления должны быть упакованы таким образом, чтобы не повредить вложения, а также стеклянные или другие хрупкие предметы, помещенные в почтовые ящики и упакованные с соответствующими защитными материалами", — добавили в "Узбекистон почтаси".

В случае повреждения отправления заказчик должен официально обратиться в компанию почтовой связи, и заявка будет рассмотрена национальным оператором почтовой связи в установленном порядке.