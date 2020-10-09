Назначен новый заместитель генерального прокурора Узбекистана

Акмалхужа Мавлонов с июля 2019 года по сегодняшний день работал на должности прокурора Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Заместителем генерального прокурора Узбекистана назначен Акмалхужа Юсупович Мавлонов, который с июля прошлого года работал прокурором Наманганской области. О новом назначении сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области.

Пресс-служба Прокуратуры Узбекистана Акмалхужа Мавлонов назначен прокурором Наманганской области

Для справки: Акмалхужа Мавлонов (1975 г. р.) окончил Ташкентский государственный юридический институт. В 2002 году устроился на работу в прокуратуру Давлатабадского района Наманганской области, позже - занимал различные должности в органах прокуратуры области.

С февраля по август 2018 года занимал должность начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре, затем — заместителя генпрокурора.