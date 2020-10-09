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Здание Ташкентского университета информационных технологий

В двух вузах Узбекистана сменились ректоры

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Sputnik Узбекистан
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Руководство сменилось в Ташкентском университете информационных технологий и в Ташкентском финансовом институте.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Новым ректором Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) назначен Сарвар Бабаходжаев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Сарвар Бабаходжаев
© Международный пресс-клуб
Сарвар Бабаходжаев

Для справки:  Бабаходжаев родился в 1978 году. Окончил Ташкентский государственный технический университет и Японский международный университет. В 2016-2018 гг. работал ректором Университета Инха в Ташкенте. С 2018 по 2019 годы занимал должность заместителя министра народного образования. Главой Агентства по развитию президентских и спецшкол был с сентября прошлого года.

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При этом прежний ректор ТУИТ Тулкин Тешабаев, который руководил процессом обучения в этом вузе с 2016-го, теперь назначен ректором Ташкентского финансового института.

Для справки: Тулкин Тешабаев с 2003 по 2009 годы работал проректором ТУИТ по финансово-экономическим вопросам. В 2009-2012 гг. был председателем Центрального совета профсоюзов работников сферы связи Узбекистана. В 2012-2014 годах назначен первым проректором по учебной работе ТУИТ. С 2014 по 2016 годы занимал должность заместителя председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана.

Теги:
назначение, Узбекистан, ВУЗ, ректор



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