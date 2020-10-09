На выходных в Узбекистане будет прохладнее, чем обычно

В воскресенье по большей части территории республики ожидается малооблачная и сухая погода. В северных районах ночью похолодает до -3°.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В эти выходные температура на территории Узбекистана опустится на 5-7 градусов ниже нормы, сообщили в Узгидромете. Завтра, 10 октября, на территории республики сохранится довольно холодная погода. В ночные часы температура опустится до +3…+6 градусов, по северу — до 0...-3 градусов, а днем будет не выше +13…+17 градусов, что на 5-7 градусов ниже нормы.

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По большей части территории сегодня и завтра сохранится сухая погода. Лишь на юго-восточные районы Узбекистана будут выходить влажные облачные массивы с районов Туркмении.

По областям Ферганской долины, а также по предгорным и горным районам республики местами пройдет дождь, в высокогорьях, в зонах свыше 2000 м над уровнем моря возможен переход дождя в снег.

Сегодня по республике местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

В воскресенье по большей части территории Узбекистана ожидается малооблачная и сухая погода. Ночная температура воздуха сохранится в пределах 3-6° тепла, по северу до 0-3° мороза, а днем воздух прогреется до 18-20°.