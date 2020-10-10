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Города Мира. Ташкент

В министерстве опровергли информацию о введении "голубых тетрадей"

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201010/15156898/V-ministerstve-oprovergli-informatsiyu-o-vnedrenii-golubykh-tetradey-v-Uzbekistane.html

Заместитель начальника управления Министерства по делам махалли и семьи Угилой Уразова сообщила, что в данный момент в стране внедряются лишь "железные", "женские" и "молодежные тетради".

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Прежде в социальных сетях распространилась информация о намерении соответствующих ведомств внедрить в республике " голубые тетради".

Заместитель начальника управления Министерства по делам махалли и семьи Угилой Уразова сообщила, что в данный момент в стране внедряются лишь "железные", "женские" и "молодежные тетради", необходимые для социальной защиты населения. Об этом стало известно из сюжета телеканала "Узрепорт".

"На местах формируются списки людей, которые нуждаются в помощи и работе. Символично эти списки называются «тетрадями». Списки составляются в разрезе махаллей, районов, городов и областей", - сказала Угилой Уразова во время брифинга.

Напомним: в конце августа глава государства Шавкат Мирзиёев поручил правительству сформировать аналогичные внедренной "железной тетради" отдельные списки – "молодежную тетрадь" для нетрудоустроенной молодежи и "женскую тетрадь" для безработных и не имеющих кормильца женщин.

Теги:
опровержение, Узбекистан



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