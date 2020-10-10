Коронавирус в Узбекистане: главное на 10 октября

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 593 пациентов в соответствии с необходимыми стандартами. Количество выздоровевших за весь период составило 57 587 человек.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 60 681 случай заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 593 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 57 587 человек.

Скончались два пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались два человека. Несмотря на своевременно оказанную помощь квалифицированного медицинского персонала, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Как защитить организм от COVID-19 пациентам с онкологией — ответ эксперта

Сотрудник отдела по борьбе с коронавирусной инфекцией Наргиза Нуруллаева объяснила, каким образом граждане с онкологическими заболеваниями могут предостеречь себя от заражения COVID-19.

Эксперт отметила, что рак и процедуры по его лечению могут на время ослабить иммунитет. Однако после окончания терапии иммунная система у большинства пациентов вновь восстанавливается.

В Минздраве напомнили об ответственности за распространение фейковых новостей

В Министерстве здравоохранения Узбекистана опубликовали официальное заявление, в котором призывают граждан, блогеров и представителей СМИ не распространять необоснованные сообщения о внезапной смерти известных людей, внесших вклад в развитие республики в различных сферах.

Также в Министерстве напомнили, что при публикации сообщений о смерти человека из-за сопутствующих заболеваний или коронавирусной инфекции, необходимо соблюдать закон Узбекистана «О персональных данных».

Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что распространение фейковых сообщений среди населения в любой форме влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 36,9 млн человек. Зафиксировано свыше 1,1 млн летальных исходов, вылечилось 25,7 млн жителей.