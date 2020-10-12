В Узбекистане появилась Федерация поло

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Узбекистане начала действовать Федерация поло, сообщили в Национальном олимпийском комитете.
Председателем избран Бахромжон Газиев.
По его словам, настало возродить этот вид спорта в республике.
"Во времена правления династии Тимуридов наши предки очень любили играть в эту игру, и теперь настало время возродить. Разумеется для этого мы будем тесно сотрудничать с Министерством физической культуры и спорта, Национальным олимпийским комитетом, Международной федерацией поло и другими организациями", — отметил Газиев.
Советником председателя федерации был избран Яков Рибалский, зампредседателя — Бахром Мирмаксимов, Ксения Гулямова и Ахрор Хайдаров, генсекретарем — Абдурасул Муминов.
Почетным председателем новой федерации стал Комилжон Каримов.