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В Узбекистане появилась Федерация поло

© AFP 2018 / LILLIAN SUWANRUMPHA
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201012/15163275/V-Uzbekistane-poyavilas-Federatsiya-polo.html

Каждый год в республике создаются новый спортивные Национальные федерации и ассоциации. Теперь этот список пополнился еще одним видом спорта.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Узбекистане начала действовать Федерация поло, сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Председателем избран Бахромжон Газиев. 

Пресс-служба НОК
Бахромжон Газиев избран председателем Федерации поло Узбекистана

По его словам, настало возродить этот вид спорта в республике.

"Во времена правления династии Тимуридов наши предки очень любили играть в эту игру, и теперь настало время возродить. Разумеется для этого мы будем тесно сотрудничать с Министерством физической культуры и спорта, Национальным олимпийским комитетом, Международной федерацией поло и другими организациями", — отметил Газиев.
Пресс-служба НОК
Поло

Советником председателя федерации был избран Яков Рибалский, зампредседателя — Бахром Мирмаксимов, Ксения Гулямова и Ахрор Хайдаров, генсекретарем — Абдурасул Муминов.

Почетным председателем новой федерации стал Комилжон Каримов.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Узбекистан, лошадь, спорт



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