В Узбекистане усилят контроль над технической безопасностью электроприборов

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В правительстве утвердили правила технической безопасности при эксплуатации электроприборов, сообщает пресс-служба Минюста.

Средства защиты, применяемые в электроприборах, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и пройти испытания.

Работники, выполняющие те функции, к которым предъявлены дополнительные требования безопасности, должны иметь в удостоверении соответствующую запись, в том числе если работник:

трудится на высотах;

выполняет работы в токопроводящих элементах, под напряжением;

работает на глубине под давлением воды;

испытывает оборудование под высоким напряжением.

Правила технической безопасности при эксплуатации электроприборов являются обязательными для организаций, которые производят электроэнергию, и для тех, которые осуществляют передачу и распределение электрической энергии.

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Учитывать новые правила должны будут и научно-исследовательские, проектные, строительно-монтажные, ремонтные организации, осуществляющие соответствующую работу.