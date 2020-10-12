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Замена старых электросчетчиков в жилых домах

В Узбекистане усилят контроль над технической безопасностью электроприборов

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201012/15163396/V-Uzbekistane-usilyat-kontrol-nad-tekhnicheskoy-bezopasnostyu-elektropriborov.html

Новый свод правил работы с электроприборами подразумевает усиление ответственности организаций за безопасность работников.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В правительстве утвердили правила технической безопасности при эксплуатации электроприборов, сообщает пресс-служба Минюста.

Средства защиты, применяемые в электроприборах, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и пройти испытания.

Работники, выполняющие те функции, к которым предъявлены дополнительные требования безопасности, должны иметь в удостоверении соответствующую запись, в том числе если работник:

  • трудится на высотах;
  • выполняет работы в токопроводящих элементах, под напряжением;
  • работает на глубине под давлением воды;
  • испытывает оборудование под высоким напряжением.

Правила технической безопасности при эксплуатации электроприборов являются обязательными для организаций, которые производят электроэнергию, и для тех, которые осуществляют передачу и распределение электрической энергии.

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Учитывать новые правила должны будут и научно-исследовательские, проектные, строительно-монтажные, ремонтные организации, осуществляющие соответствующую работу.

Теги:
Правительство Узбекистана, Постановление, законодательство, безопасность, Узбекистан



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