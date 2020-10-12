В Узбекистане станет теплее — прогноз погоды на неделю

Сегодня холодная масса начала отступать с территории республики. Днем воздух прогреется до 19-22 градусов, что пока еще на 2-3 градуса ниже нормы.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На прошлой неделе на территорию Узбекистана пришла холодная воздушная масса с районов Урала.

Температура воздуха в среднем была на 4-7 градусов ниже климатической нормы. Однако холода начали отступать, и воздух вновь стал постепенно прогреваться.

"В течение рабочей недели на территорию республики начнет поступать сухая и теплая воздушная масса с зарубежного юга", — рассказали в Узгидромете.

По всей республике ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 22-25 градусов, ночью —7-10 градусов. Это, в свою очередь, будет на 2-4 градуса выше климатической нормы, заключили синоптики.

Ранее в Узгидромете рассказали, какая погода ожидается в октябре в стране. В целом и по температурному режиму, и по количеству осадков она будет приближена к среднемноголетним значениям, однако местами осадков может выпасть больше, чем обычно.