В Узбекистане станет теплее — прогноз погоды на неделю

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На прошлой неделе на территорию Узбекистана пришла холодная воздушная масса с районов Урала.
Температура воздуха в среднем была на 4-7 градусов ниже климатической нормы. Однако холода начали отступать, и воздух вновь стал постепенно прогреваться.
"В течение рабочей недели на территорию республики начнет поступать сухая и теплая воздушная масса с зарубежного юга", — рассказали в Узгидромете.
По всей республике ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 22-25 градусов, ночью —7-10 градусов. Это, в свою очередь, будет на 2-4 градуса выше климатической нормы, заключили синоптики.
Ранее в Узгидромете рассказали, какая погода ожидается в октябре в стране. В целом и по температурному режиму, и по количеству осадков она будет приближена к среднемноголетним значениям, однако местами осадков может выпасть больше, чем обычно.