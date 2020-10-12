В Ташкенте пройдет педагогическая конференция по цифре и образованию

Мероприятие состоится в Российском центре науки и культуры и в Кембриджской международной школе (CIS).

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Ташкенте 15 октября состоится Вторая Международная педагогическая конференция "Подготовка кадров для цифровой экономики".

Специалисты поделятся действующими цифровыми практиками и инструментами, которые можно использовать в образовательном процессе, и познакомят с ними русскоговорящих педагогов во всем мире, сообщили организаторы.

Встреча пройдет в очном формате в Российском центре науки и культуры и в Кембриджской международной школе (CIS).

Кроме того, присоединиться к конференции можно онлайн, независимо от своего местоположения. Для участия и в очном, и в заочном формате необходимо зарегистрироваться на сайте.

"Участие в конференции позволит повысить квалификацию нашего профессорско-преподавательского состава на основе зарубежного опыта и поможет познакомиться с новыми цифровыми инструментами в образовании, которые пополнят методические пособия учителей. Также онлайн-семинар способствует дистанционному совершенствованию системы подготовки и повышению квалификации. Надеемся, что наше сотрудничество будет полезным и эффективным", — прокомментировала начальник отдела управления проектами и внешних связей Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони Дурдона Ходжабекова.

Организаторы отметили, что начать подготовку к мероприятию можно уже сейчас.

На сайте конференции доступен цифровой квест — это задания о меняющихся нормах этикета в связи с проникновением в нашу жизнь новых технологий.

Также организаторы предлагают проверить уровень своей цифровой грамотности и узнать, как его повысить с помощью цифрового диктанта.

Вторая Международная педагогическая конференция "Подготовка кадров для цифровой экономики" реализуется ООО "Международный образовательный клуб" при поддержке "Россотрудничества" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".