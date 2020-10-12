23:39 12 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Город Самарканд. Вид на площадь Регистан

Один раз в два года в Самарканде будет проходить форум по правам человека

© Sputnik / Георгий Зельма
Общество
Получить короткую ссылку
58 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201012/15169129/Odin-raz-v-dva-goda-v-Samarkande-budet-prokhodit-forum-po-pravam-cheloveka.html

Организация форума положительно скажется и на международном имидже Узбекистана в этой области, считают в правительстве.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Правительство утвердило концепцию Самаркандского форума по правам человека и регламент его проведения, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Национальная стратегия по правам человека обеспечит гендерное равенство >>

Мероприятие международного масштаба планируют проводить для того, чтобы выявлять и устранять существующие проблемы посредством обмена опытом в области прав человека.

Организация форума положительно скажется и на международном имидже Узбекистана в этой области, считают в правительстве.

Самаркандский форум будет проводиться раз в два года в октябре-ноябре или в другое время по предложению Оргкомитета.

Рабочим органом Самаркандского форума является Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.

В работе форума ожидается участие представителей структурных подразделений ООН, международных и региональных правозащитных организаций, национальных институтов, судебных и правоохранительных органов, институтов гражданского общества, международных и местных экспертов, ученых, журналистов и т. д.

Работу узбекского парламента в сфере прав человека высоко оценили в мире >>

Напомним, в августе 2020 года в рамках проведения Самаркандского веб-форума была принята резолюция "Молодежь-2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека".

Флаги стран-членов ООН
© Sputnik / Стрингер
В ООН отметили прогресс Узбекистана в сфере защиты прав человека

В документе содержится обращение к государствам, призывающее к разработке стратегий, которые помогут молодым людям оценить свои реальные возможности в обеспечении полного, эффективного и значимого участия в жизни общества.

Документом подчеркивается важность роли молодежи в продвижении мира и безопасности, устойчивого развития, прав человека и необходимость ее активного, содержательного и инклюзивного участия в процессе принятия решений.

 

Теги:
Узбекистан, Самарканд, форум, права человека



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Определить COVID-19 по запаху: как собак обучают выявлять инфекцию — фото
На пути к мирному урегулированию: поможет ли режим прекращения огня в Карабахе?
Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться