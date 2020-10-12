Один раз в два года в Самарканде будет проходить форум по правам человека

Организация форума положительно скажется и на международном имидже Узбекистана в этой области, считают в правительстве.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Правительство утвердило концепцию Самаркандского форума по правам человека и регламент его проведения, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

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Мероприятие международного масштаба планируют проводить для того, чтобы выявлять и устранять существующие проблемы посредством обмена опытом в области прав человека.

Организация форума положительно скажется и на международном имидже Узбекистана в этой области, считают в правительстве.

Самаркандский форум будет проводиться раз в два года в октябре-ноябре или в другое время по предложению Оргкомитета.

Рабочим органом Самаркандского форума является Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека.

В работе форума ожидается участие представителей структурных подразделений ООН, международных и региональных правозащитных организаций, национальных институтов, судебных и правоохранительных органов, институтов гражданского общества, международных и местных экспертов, ученых, журналистов и т. д.

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Напомним, в августе 2020 года в рамках проведения Самаркандского веб-форума была принята резолюция "Молодежь-2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека".

В документе содержится обращение к государствам, призывающее к разработке стратегий, которые помогут молодым людям оценить свои реальные возможности в обеспечении полного, эффективного и значимого участия в жизни общества.

Документом подчеркивается важность роли молодежи в продвижении мира и безопасности, устойчивого развития, прав человека и необходимость ее активного, содержательного и инклюзивного участия в процессе принятия решений.