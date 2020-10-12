По нормативам срок освоения ремонта образца авиатехники составляет не менее 2 лет, однако коллектив "Чирчикского авиационного ремонтного завода" справился с этой задачей менее чем за 1 год.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Узбекистане освоили ремонт военно-транспортных вертолетов Ми-171 на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Освоен ремонт вертолетов Ми-171, во втором квартале 2020 года завершен капитальный ремонт и переданы в эксплуатацию два вертолета этого типа", — говорится в сообщении Госкомитета по оборонной промышленности республики.

В ведомстве уточнили, что ремонт авиатехники освоен на базе ГП "Чирчикский авиационный ремонтный завод" (ЧАРЗ). Сейчас на предприятии проводится капитальный ремонт следующих двух вертолетов Ми-171Е.

"Несмотря на то, что по нормативным документам срок освоения ремонта образца авиационной техники составляет не менее двух лет, коллектив ЧАРЗ справился с этой сложнейшей задачей менее чем за год", — добавили в Госкомоборонпроме.

Достичь этого удалось благодаря наличию современного технологического оборудования и опыта в ремонте вертолетов категории Ми.

В 2007 году на базе ЧАРМЗ было создано узбекско-российское СП "Узросавиа". Предприятие занимается ремонтом и модернизацией вертолетов модификации Ми. Также в функции входит производство запчастей и ремонт другой спецтехники.

С узбекской стороны учредителями выступили ЧАРМЗ и ГП "Узспецимпэкс", с российской — госкорпорация "Рособоронэкспорт", ОАО "ОПК "Оборонпром", а также ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод".