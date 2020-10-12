23:39 12 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Медицинский работник

Коронавирус в Узбекистане: главное на 12 октября

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (902)
2481 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/0c/15166045.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201012/15169669/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-12-oktyabrya.html

Общее число выздоровевших составляет 58 306 человек — это уже 95% от общего числа заболевших в стране.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 61 319 (+302) инфицированных COVID-19.

© Sputnik / Евгений Биятов
Как не подхватить COVID-19 в общественном транспорте — важные советы

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 504 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 58 306 человек (+339). Это 95% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 509.

COVID-19 может "жить" на смартфонах и деньгах до 28 дней

По мнению ученых, вирус распространен на мясоперерабатывающих предприятиях, может жить и при низкой температуре. Он может сохраняться как на свежих, так и на замороженных продуктах.

Подробнее об этом читайте в материале.

Из России в Узбекистан будут ходить дополнительные вывозные поезда

Для вывоза граждан Узбекистана из РФ назначены дополнительные составы из города Волжский в Волгоградской области в Ташкент.

Поезда №483 и №484 рассчитаны на перевозку 938 пассажиров и будут отправляться в 21:57 по местному времени 11, 12, 15, 18, 22, 25, 28 октября, а также 1 и 2 ноября. 

По территории России составы проследуют без остановок.

Академические лицеи при вузах возобновят очную учебу с 15 октября

Об этом сообщили в Министерстве высшего и среднего специального образования.

При этом посещение лицеев будет необязательно. Столовые и буфеты работать не будут, и каждый родитель сможет самостоятельно выбирать, посещать его ребенку уроки или учиться дома.

Окончательное решение о начале занятий будет приниматься районными (городскими) Кенгашами народных депутатов.

Пандемия увеличила цены на медицинские услуги — насколько это обоснованно

В Узбекистане с начала пандемии вдвое выросла цена на томографию легких — с 90 000–150 000 сумов до 195 000–400 000 сумов.

© Sputnik / Игорь Зарембо
В аптеках Узбекистана выявили лекарства, которые продают с наценкой 300-400%

Как отметили в медучреждениях, рост цен в основном связан с увеличением спроса на проведение данной услуги. Из-за этого многие клиники перешли на круглосуточный режим работы, что привело к большой нагрузке на оборудование, его быстрому износу и частой поломке. 

Как следствие, возникла необходимость в постоянной закупке комплектующих и прочих запасных частей для работы прибора.

Также, в связи с круглосуточным режимом работы учреждений, медперсоналу необходимо выплачивать дополнительные средства, что тоже повысило стоимость услуг МСКТ.

Подробности читайте здесь.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 37,6 миллиона, скончались 1,08 миллиона человек, выздоровели — 26,1 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (902)
Теги:
Узбекистан, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Определить COVID-19 по запаху: как собак обучают выявлять инфекцию — фото
На пути к мирному урегулированию: поможет ли режим прекращения огня в Карабахе?
Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться