В Узбекистане число предприятий с иностранным капиталом превысило 11 тысяч

За девять месяцев 2020 года в стране зарегистрировали 1 237 предприятий и организаций с участием иностранного капитала.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Узбекистане по сравнению с прошлым годом число предприятий с иностранным капиталом увеличилось на 1,8 тысячи.

Таким образом, сейчас их количество составляет 11,9 тысячи, из них действующих — 11,3 тысячи.

"По состоянию на 1 октября текущего года количество вновь созданных предприятий и организаций с участием иностранного капитала в республике составило 1 237 единиц", — говорится в отчете Госкомстата.

Согласно данным, больше всего предприятий создано с участием капитала резидентов Китая – 1 757, Турции – 1 464, Республики Корея – 863, США – 276, Германии – 193 и других стран – 6 776.

Что касается отрасли деятельности созданных субъектов предпринимательства, то большинство из них сфокусировано на сфере торговли (371).

В области промышленности с участием иностранного капитала создано 343 предприятий, строительства – 135, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 94, услуг по размещению и организации питания – 53, информации и связи – 42.