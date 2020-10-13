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В Узбекистане число предприятий с иностранным капиталом превысило 11 тысяч

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201013/15170768/V-Uzbekistane-chislo-predpriyatiy-s-inostrannym-kapitalom-prevysilo-11-tysyach.html

За девять месяцев 2020 года в стране зарегистрировали 1 237 предприятий и организаций с участием иностранного капитала.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Узбекистане по сравнению с прошлым годом число предприятий с иностранным капиталом увеличилось на 1,8 тысячи.

Таким образом, сейчас их количество составляет 11,9 тысячи, из них действующих — 11,3 тысячи.

"По состоянию на 1 октября текущего года количество вновь созданных предприятий и организаций с участием иностранного капитала в республике составило 1 237 единиц", — говорится в отчете Госкомстата.

Согласно данным, больше всего предприятий создано с участием капитала резидентов Китая – 1 757, Турции – 1 464, Республики Корея – 863, США – 276, Германии – 193 и других стран – 6 776.

Сотрудник в офисе биржи
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Что касается отрасли деятельности созданных субъектов предпринимательства, то большинство из них сфокусировано на сфере торговли (371).

В области промышленности с участием иностранного капитала создано 343 предприятий, строительства – 135, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 94, услуг по размещению и организации питания – 53, информации и связи – 42.

Теги:
Госкомстат, Узбекистан, иностранные инвесторы, предприятия, капитал



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