В Узбекистане выпустят мультик про динозавров, которые расскажут детям о коррупции

Один из главных героев, Дино, в сериале является взяточником. Мультфильм предназначен для детей от 3 до 10 лет.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" и студия Futurist MG приступили к созданию нового мультфильма под названием "Дино и Завр".

Примечательно, что главной его темой станет коррупция.

Главные герои - динозавры. Один из них, по задумке сценаристов, является взяточником. Каждая серия будет сопровождаться поучительным смыслом. Всего запланировано выпустить 10 эпизодов.

Рассчитывается, что этот мультфильм будет показываться детям от 3 до 10 лет.