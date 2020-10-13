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В Узбекистане выпустят мультик про динозавров, которые расскажут детям о коррупции

© CC0 / pixabay.com
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201013/15171128/V-Uzbekistane-vypustyat-multik-pro-dinozavrov-kotorye-rasskazhut-detyam-o-korruptsii.html

Один из главных героев, Дино, в сериале является взяточником. Мультфильм предназначен для детей от 3 до 10 лет.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" и студия Futurist MG приступили к созданию нового мультфильма под названием "Дино и Завр". 

Примечательно, что главной его темой станет коррупция. 

Пресс-служба "Узбеккино"
Мультфильм "Дино и Завр"

Главные герои - динозавры. Один из них, по задумке сценаристов, является взяточником. Каждая серия будет сопровождаться поучительным смыслом. Всего запланировано выпустить 10 эпизодов.

Рассчитывается, что этот мультфильм будет показываться детям от 3 до 10 лет. 

Теги:
Коррупция, Узбекистан, дети, мультфильм



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