В Узбекистане выпустят мультик про динозавров, которые расскажут детям о коррупции

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Один из главных героев, Дино, в сериале является взяточником. Мультфильм предназначен для детей от 3 до 10 лет.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" и студия Futurist MG приступили к созданию нового мультфильма под названием "Дино и Завр".
Примечательно, что главной его темой станет коррупция.
Главные герои - динозавры. Один из них, по задумке сценаристов, является взяточником. Каждая серия будет сопровождаться поучительным смыслом. Всего запланировано выпустить 10 эпизодов.
Рассчитывается, что этот мультфильм будет показываться детям от 3 до 10 лет.