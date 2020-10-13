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Скончался академик Шавкат Акмалхонов

Скончался академик Шавкат Акмалханов

Министерство инновационного развития Республики Узбекистан
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201013/15171344/Skonchalsya-akademik-Shavkat-Akmalkhanov.html

С 2014 года Акмалханов работал ведущим научным сотрудником Узбекского НИИ животноводства НПО "Племэлита".

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик, заслуженный научный деятель Узбекистана Шавкат Акмалханов скончался 11 октября на 88-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инновационного развития РУз.

Причина смерти не уточняется.

"Коллектив и руководство Министерства инновационного развития выражают глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Шавката Акмалханова", — говорится в публикации.

Шавкат Асамович Акмалханов родился 18 августа 1933 года в Ташкенте в интеллигентной семье. В 1956-м окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт со специальностью "зоотехник".

С 1956 по 1958 годы работал зоотехником в организации материально-технического снабжения Аккурганского района Ташкентской области. Затем поступил в аспирантуру Узбекского НИИ животноводства. С 1961 по 1963 гг. работал старшим научным сотрудником того же института, с 1963 по 1984-й — заместителем директора по научной работе, с 1984 по 1990-й — вице-президентом Академии сельского хозяйства РУз.

С 1990 по 2006 годы Акмалханов был заведующим лаборатории Узбекского НИИ животноводства НПО "Племэлита". С 2006 по 2014-й работал менеджером проектов.

С 2014 года был ведущим научным сотрудником института.

Теги:
Министерство инновационного развития Узбекистана, Наука, академик, Узбекистан



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