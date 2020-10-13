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Кошка отдыхает на батарее

С 15 октября в Ташкенте начнется отопительный сезон

© CC0 / Unsplash / he gong
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201013/15173011/S-15-oktyabrya-v-Tashkente-nachnetsya-otopitelnyy-sezon-.html

На объектах социального назначения отопление включат 15 октября, а во многоэтажных жилых домах - с 17 октября.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. На двадцать второй сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов был рассмотрен вопрос о начале отопительного сезона в 2020-2021 годах.

Принято решение с 15 октября начать сезон отопления на объектах социального назначения, а с 17 октября - во многоэтажных жилых домах.

В начале октября в "Тошиссиккуввати" заявляли, что в этом году в Узбекистане отопительный сезон начнется намного раньше, чем в прошлом из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Батарея
© CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Платить за отопление можно будет только в определенные месяцы — проект

Также сообщалось о новом порядке оплаты теплоснабжения, который вступит в силу с начала отопительного сезона.

Расчеты с потребителями за услуги отопления переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на один день отопительного периода.

Тариф за 1 кв. м отапливаемой площади за один день отопительного периода установлен в размере 142 сума.

Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, отопление



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