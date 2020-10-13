С 15 октября в Ташкенте начнется отопительный сезон

На объектах социального назначения отопление включат 15 октября, а во многоэтажных жилых домах - с 17 октября.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. На двадцать второй сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов был рассмотрен вопрос о начале отопительного сезона в 2020-2021 годах.

Принято решение с 15 октября начать сезон отопления на объектах социального назначения, а с 17 октября - во многоэтажных жилых домах.

В начале октября в "Тошиссиккуввати" заявляли, что в этом году в Узбекистане отопительный сезон начнется намного раньше, чем в прошлом из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Также сообщалось о новом порядке оплаты теплоснабжения, который вступит в силу с начала отопительного сезона.

Расчеты с потребителями за услуги отопления переводятся на систему оплаты в расчете за 1 кв. м отапливаемой площади на один день отопительного периода.

Тариф за 1 кв. м отапливаемой площади за один день отопительного периода установлен в размере 142 сума.