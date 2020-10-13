В Наманганской области появится первый "умный" район в республике

До конца года на данной территории будут переведены на цифровой формат все сферы жизнедеятельности. На это потратят 43 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Давлатабадский район Наманганской области станет первым "умным" районом в Узбекистане, сообщили в пресс-службе местной администрации. Инициатива будет реализована в рамках проекта "Цифровой Узбекистан-2030".

До конца года на данной территории будут переведены на цифровой формат все сферы жизнедеятельности. На это потратят 43 млрд сумов.

В частности, будет полностью оцифрована деятельность систем образования, земельных ресурсов, махалли, социальной сферы, туризма, благоустройства, ЖКХ, торговли и государственного управления района.

Гостиницы будут принимать посетителей по информационной системе E-Mehmon. До конца года также намечено автоматизировать контроль и учет электроэнергии. В 24 дошкольных детских учреждениях района будет внедрена образцовая информационная система "Детские сады", реализуют также проект "Безопасная махалля". Вместе с тем откроется региональный центр Цифровых технологий по обучению молодежи IT.

Для справки: общая площадь Давлатабадского района составляет 4 686 га, там живут 140 тысяч человек.

Территориальная единица включает 25 махаллинских сходов граждан, а также международный аэропорт Намангана, 303 километра автомобильных дорог, 530 километра газовых сетей, 473 километра электрических линий и 256 километра трубопроводов питьевой воды.